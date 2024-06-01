أسوأ مقعد على متن الطائرة: تعرف عليه واطلب تغييره إن حُجز لك

ينصح خبراء السياحة والسفر المسافرين بالابتعاد عن الجلوس في المقاعد الأخيرة بالطائرة، وذلك لعدد من الأسباب التي قد تجعل رحلتك غير مريحة.

أولاً، تلتصق المقاعد الأخيرة بحائط الطائرة، مما يجعل فرد ظهر المقعد مستحيلاً، وبالتالي تكون هناك صعوبة في الجلوس طوال الرحلة، خاصة خلال الرحلات الطويلة التي تمتد لساعات.

ثانيًا، تقع هذه المقاعد بالقرب من محرك الطائرة، مما قد يُسبب إزعاجًا كبيرًا للركاب، خاصة خلال الرحلات الطويلة.

ثالثًا، تقع هذه المقاعد أيضًا بالقرب من حمامات الطائرة، وهو ما لا يفضله العديد من المسافرين.

رابعًا، يشعر الركاب في هذه المقاعد بكل المطبات الهوائية، مما قد يُسبب قلقًا ونوبات فزع لدى البعض.

ونصح الخبراء المسافرين باختيار مقاعد في مقدمة الطائرة أو في منتصفها، حيث تكون المساحة أكثر اتساعًا والراحة أكبر.

كما ننصح المسافرين بالحجز مسبقًا لاختيار أفضل المقاعد المتاحة، خاصة إذا كانوا يسافرون مع عائلات أو مجموعات كبيرة.

نصائح لاختيار أفضل مقعد في على متن الطائرة

وإليك بعض النصائح الإضافية لاختيار أفضل مقعد على متن الطائرة:

احجز تذكرتك مبكرًا: كلما حجزت تذكرتك مبكرًا، زادت فرصتك في اختيار أفضل مقعد على متن الطائرة.

استخدم مواقع الويب الخاصة بشركات الطيران: تتيح لك معظم شركات الطيران إمكانية اختيار مقعدك على موقعها الإلكتروني.

اطلب المساعدة من وكيل السفر: يمكن لوكيل السفر مساعدتك في اختيار أفضل مقعد على متن الطائرة بناءً على احتياجاتك.

كن مستعدًا للتغيير: قد لا يكون مقعدك الأول هو الخيار الأفضل، لذا كن مستعدًا لتغييره إذا لزم الأمر.