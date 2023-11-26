عندما يتعلق الأمر بالطائرات الخاصة، فقد لا تكون القدرة على تحمل التكاليف هي أول ما يتبادر إلى الذهن، ومع ذلك قد تتفاجأ عندما تكتشف أن هناك بالفعل العديد من الخيارات منخفضة التكلفة المتاحة في السوق، في هذا المقال سنستكشف أرخص 5 طائرات خاصة في العالم ملائمة للميزانية ولا تزال تتوفر فيها لمسة من الفخامة والجمال.

أرخص 5 طائرات خاصة في العالم

عادة ما يرتبط استخدام الطائرات الخاصة بالأثرياء والأقوياء، مما يجعلها رفاهية لا يستطيع تحملها سوى قلة مختارة.

ومع ذلك ليست كل الطائرات الخاصة باهظة الثمن، فيما يلي 5 طائرات خاصة تتميز بأسعار معقولة نسبيًا:

سيروس فيجن جيت (2.85 مليون دولار)

في مقدمة القائمة تأتي طائرة سيروس فيجن جيت بسعر يبلغ 2.85 مليون دولار، وتعتبر هذه الطائرة الخفيفة جدًاVLJ) ) فريدة من نوعها حيث تعمل بمحرك واحد، وهذا يتحدى الصورة النمطية للطائرات الخاصة المزدوجة.

قدمت شركة Cirrus Aircraft هذه الطائرة في عام 2016، وتشتهر الشركة بإنتاج طائرات عالية الأداء ذات محرك واحد ومزايا سلامة فريدة، مثل وجود مظلة متصلة بالطائرة للاستخدام في حالات الطوارئ خارج المحرك.

نظرًا لحجمها الصغير وسعرها المنخفض نسبيًا، حققت الطائرة نجاحًا فوريًا وأصبحت أول طائرة مدنية تحصل على تصريح باستخدام محرك واحد فقط، وقد تم تقديم أكثر من 600 طلب قبل بدء الإنتاج، وبسبب شعبية الطائرة، ارتفعت أسعار الطائرات المستعملة لتتراوح بين 2 مليون دولار و3.5 مليون دولار.

طائرة إمبراير فينوم 00EV1 (4.5 مليون دولار)

يعد طراز الطائرة إمبراير فينوم 100EV الثاني من بين الطائرات الخاصة الجديدة ذات التكلفة المنخفضة، إذ يبلغ سعرها ضعف سعر طراز سيروس فيجن جت، وتبدأ أسعارها من 4.5 مليون دولار، تعتبر هذه الطائرة الخفيفة جدًا تطويرًا للطراز الناجح فينوم 100، الذي تم تصميمه بواسطة شركة تصنيع الطائرات البرازيلية إمبراير.

من المهم ملاحظة أن قيمة فينوم 100EV تتراجع بمعدل يقدر بحوالي 1٪ سنويًا فقط، وهذا يجعلها استثمارًا جيدًا لأولئك الذين يستطيعون الاستفادة منها، فعادةً يكون سعر النماذج المستعملة لا يقل عن 4 ملايين دولار تقريبًا.

بفضل تصميمها الأنيق وأدائها الممتاز وسعة مقاعدها التي تتسع لما يصل إلى سبعة ركاب، تعد طائرة فينوم 100EV هي الخيار المفضل لأولئك الذين يسعون للانضمام إلى عالم السفر الخاص بتكلفة معقولة.

طائرة سيسنا سايتيشن إم 2 (4.7 مليون دولار)

تأتي طائرة سيسنا سايتيشن إم 2 في المركز الثالث والتي يصل سعرها إلى 4.7 مليون دولار، تعتبر طائرة إم 2 أصغر طائرة في مجموعة سيسنا النشطة وتندرج تحت فئة الطائرات الخفيفة جداً، وهي جزء من سلسلة سيتيشنجت، تم إطلاق سلسلة سيتيشن في عام 1989 وتم تحديثها بعدة مرات، مما أدى إلى إصدار طراز إم 2.

بفضل اهتمامها بالسرعة والمدى والراحة المحسّنة، تتميز طائرة إم 2 بأداء نفاث مذهل مع إمكانية تشغيلها بواسطة طيار واحد – وهذه ميزة تجذب أولئك الذين يرغبون في تقليل التكاليف أو الاستمتاع بتجربة طيران عملية، ومن الممكن أن تطلب نماذج إم 2 المستعملة، وخاصة تلك المنتجة في عام 2019 أو بعده، أسعارًا أعلى من قيمة الطائرة الجديدة بسبب شهرتها.

طائرة هوندا جيت HA-420 (4.8 مليون دولار)

تبلغ تكلفة طائرة هوندا جيت 4.8 مليون دولار وهي تجمع بين الابتكار والقدرة على تحمل التكاليف، تظهر التزام الشركة المصنعة اليابانية بالتفوق في تصميم جيت HA-420 الذي تم تحسينه على مر العقود، بفضل تصميمها الفريد للمحركات قبالة الأجنحة، تتميز طائرة هوندا جيت بديناميات جوية محسنة وكفاءة في استهلاك الوقود.

توفر هذه الطائرة الصغيرة 6 مقاعد تتمدد وتعرض تكنولوجيا طيران متقدمة وراحة داخل المقصورة، بالنسبة للمهتمين بالخيارات المستعملة، يمكن أن تتراوح الأسعار بين 3 و 5 ملايين دولار، مع الأغلبية تتراوح بين 4 و 4.8 مليون دولار

النسخة Nextant 400XTi (5.2 مليون دولار)

تضاف طائرة Nextant 400XTi إلى القائمة، وهي طائرة تم إعادة تصنيعها توفر أداءً جديدًا للطائرات بتكلفة أقل، على الرغم من أن الطائرة 400XTi تعتمد على هيكل الطائرة الأصلي Hawker / Beechjet 400A، إلا أنها تمت ترقيتها بشكل كبير، وتتميز بالسرعة والمدى والكفاءة المتزايدة.

بسعر 5.2 مليون دولار توفر هذه الطائرة خيارًا فعالًا من حيث التكلفة لأولئك الذين يبحثون عن قدرات الطائرات الخاصة الحديثة، ومن اللافت للانتباه أن طرازاتNextant 400XTi المستعملة يمكن أن تكون متوفرة بسعر 3 ملايين دولار، وعادةً ما يتم تقدير قيمة النماذج التي تبلغ من العمر عامًا واحدًا بحوالي 4.5 مليون دولار، هذه القدرة على تحمل التكاليف إلى جانب مزاياها المحسنة، تجعل من 400XTi خيارًا تنافسيًا في سوق الطائرات الخاصة للمبتدئين.