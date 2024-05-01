أرباح “دبي لصناعات الطيران” تتراجع إلى 69.7 مليون دولار في 3 أشهر

تراجعت أرباح “دبي لصناعات الطيران” قبل الضرائب إلى 69.7 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ73.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 9% إلى 343.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 315.2 مليون دولار في الربع الأول من 2023.

وتراجعت الأصول إلى 12 مليار دولار بنهاية شهر آذار / مارس 2024 مقابل 12.2 مليار دولار بنهاية عام 2023.

وارتفع التدفق النقدي التشغيلي بنسبة 14% إلى 324.1 مليار دولار، وازدادت السيولة المتاحة إلى 4.9 مليار دولار بنهاية مارس 2024 مقارنة مع 4 مليارات دولار بنهاية عام 2023.

وأفادت الشركة بأن عدد الطائرات المستحوذ عليها بلغ 5 إحداها مملوكة و4 طائرات مدارة، فيما بلغ عدد الطائرات المباعة 6 منها 5 طائرات مملوكة وواحدة مدارة. وبلغ عدد اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة 42، 35 منها مملوكة و 7 مدارة.

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران إن “الطلب القوي على خدمات تأجير وصيانة الطائرات أدى إلى نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 9% خلال الربع الأول، ونلتزم ضمن دفتر الطلبات لدينا حتى عام 2026 بعقود تأجير طويلة الأجل لعملائنا من شركات الطيران الأعلى تصنيفاً”.

