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أحمد بن سعيد لـ “أريبيان بزنس”: قرار اكتتاب طيران الإمارات يرجع لحكومة دبي

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إنه من الرائع أن تتخذ دولة الإمارات قراراً ببيع حصص في 10 كيانات مملوكة للدولة.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في تصريحات لـ “أريبيان بزنس” اليوم الثلاثاء على هامش معرض دبي للطيران، عن بعض التوجهات الرئيسية للمجموعة، تناولت مواضيع تتراوح بين الاكتتاب العام الأولي المرتقب لشركة طيران الإمارات والمنافسة مع المملكة العربية السعودية.

وتضمنت تصريحاته أيضاً الكشف عن اختياره المفضل لشركة الطيران البديلة، حيث قال:” بوجود طيران الإمارات وفلاي دبي، لا أعتقد أن هناك فرصة لي للتفكير في أي شركة طيران بديلة أخرى مفضلة لدي”.

وقال سمو الشيخ أحمد لـ “أريبيان بزنس”: “بالنسبة إلى الاكتتاب العام الأولي لمجموعة الإمارات، فإن إجابتي هي نفسها كما كانت دائماً ومفادها أن حكومة دبي هي المخولة باتخاذ القرار المناسب نيابةً عنا دائماً”، مضيفاً أنه من الرائع أن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً ببيع حصص في 10 كيانات مملوكة للدولة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...