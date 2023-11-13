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أحدث طائرات الاتحاد للطيران تطل في معرض دبي للطيران

أضافت الاتحاد للطيران 12 وجهة جديدة هذا العام، إضافة إلى انطلاق رحلاتها إلى بوسطن ونيروبي في الأشهر القادمة.

فريق التحرير by فريق التحرير
معرض دبي

تحتفل الاتحاد للطيران بمناسبة مرور 20 عاماً على انطلاقتها في مجال الطيران، وتستعرض أحدث طائراتها في معرض دبي للطيران، بوينغ 787-9، واحد من أربع طائرات دريملانير جديدة تنضم إلى الأسطول هذا العام، بعد وصول طائرة جديدة من طراز 787-10 في أكتوبر.

وأضافت الاتحاد للطيران 12 وجهة جديدة هذا العام، إضافة إلى انطلاق رحلاتها إلى بوسطن ونيروبي في الأشهر القادمة.

معرض دبي للطيران

وتضم الطائرة الجديدة 32 مقصورة في درجة الأعمال و271 مقعداً في الدرجة الاقتصادية، وتوفر المقاعد الجديدة للضيوف مساحة واسعة لراحة أكبر مع المزيد من الخصوصية التي يوفرها باب الجناح وارتفاعه.

ويتوفر خدمة واي فاي عالية السرعة، بالإضافة إلى البث التلفزيوني المباشر، بما في ذلك القنوات الإخبارية والرياضية.

ما هو معرض دبي للطيران؟

معرض دبي للطيران

هو أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء، يُقام سنويًا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة ويجتذب آلاف الزوار والمشاركين من جميع أنحاء العالم.

كم عدد الشركات المشاركة في معرض دبي للطيران

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وام، من المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة إلى أكثر من 1400 شركة من 95 دولة، بما فيها 400 شركة مشاركة لأول مرة وأكثر من 80 شركة ناشئة تعمل في مجالات عديدة تشمل الطيران التجاري والتنقل الجوي المتقدم والفضاء والدفاع.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...