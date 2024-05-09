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أبوظبي.. أول رحلة تجريبية لطائرة بدون طيار مع راكب في الشرق الأوسط

أظهر أسبوع أبوظبي للتنقل التزام الإمارة الراسخ بتطوير تقنيات النقل المستقبلية وتعزيز مكانتها الرائدة في مجال الطائرات بدون طيار

فريق التحرير by فريق التحرير
أبوظبي.. أول رحلة تجريبية لطائرة بدون طيار مع راكب في الشرق الأوسط

شهد أسبوع أبوظبي للتنقل، الذي الذي أقيم خلال الفترة من 24 نيسان/أبريل الماضي إلى 1 أيار/مايو الحالي أول رحلة من نوعها في الشرق الأوسط لطائرة بدون طيار مع راكب.

وقدمت مجموعة “ملتي ليفل”، المتخصصة في حلول الأتمتة والتحوّل الرقمي، بالتعاون مع “أبوظبي للتنقل”، عرضًا لأحدث تقنياتها في مجال الطائرات بدون طيار، والتي شملت طائرتين:

  • طائرة بدون طيار ذات خمسة مقاعد قادرة على السفر لمسافة أكثر من 250 كيلومترا، بحمولة تصل إلى 350 كيلوغراما.
  • طائرة صغيرة الحجم قادرة على حمل شخصين والسفر بهما لمسافة تصل إلى 35 كيلومترا خلال حوالي 20 دقيقة.

واستمرت الرحلة التي تم فيها استخدم الطائرة الكبيرة 40 دقيقة، وامتدت لمسافة 123 كيلومترا، ما يعد أطول رحلة لطائرة بدون طيار في العالم حتى الآن.

وتضمن الحدث، الذي عقد في “أدفانسد موبلتي هب”، بالتعاون مع معهد “صقور الإمارات للطيران”، عرض تشكيلة واسعة من الطائرات بدون طيار التي تنتجها مجموعة “ملتي ليفل”، وتشمل الطائرات العمودية الكهربائية وأنظمة المراقبة بدون طيار.

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