فريق التحرير by فريق التحرير

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صندوق النقد يحذر من مخاطر الديون على الاقتصادين الأمريكي والعالمي

توقع صندوق النقد الدولي أن يعود التضخم في الولايات المتحدة إلى المعدل المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي عند 2% بحلول منتصف عام 2025

فريق التحرير by فريق التحرير

حذر صندوق النقد الدولي من المخاطر المتزايدة للديون على الاقتصادين الأمريكي والعالمي وبالتالي ارتفاع تكاليف التمويل المالي.

وحث صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على زيادة الضرائب للسيطرة على ارتفاع مستويات الديون، وأشاد في الوقت نفسه بالنمو “القوي والنشط” في أكبر اقتصاد في العالم والتقدم الذي يتحقق باتجاه السيطرة على التضخم.

وقال الصندوق في بيان ختامي لمراجعة “المادة الرابعة” للسياسات الاقتصادية الأمريكية إن ارتفاع العجز والديون “يشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المالي”.

وتضمن البيان تعديلا طفيفا لتوقعات الصندوق لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2024 إلى 2.6 بالمئة مقابل 2.7 بالمئة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل نيسان.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض ​​النمو في الولايات المتحدة في 2025 إلى 1.9 بالمئة دون تغيير عن توقعات أبريل نيسان، وأن يظل فوق الاثنين بالمئة حتى نهاية العقد.

وقال الصندوق إن الاقتصاد الأمريكي “أثبت أنه قوي ونشط وقادر على التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة”.

وتوقع الصندوق أن يعود التضخم في الولايات المتحدة والمقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى المعدل المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عند الاثنين بالمئة بحلول منتصف عام 2025، وهو وقت أقرب بكثير من توقعات المركزي الأمريكي بالعودة للمستهدف في 2026.

إلا أن الصندوق انتقد واشنطن بسبب ارتفاع العجز والذي سيؤدي، في حال استمر، إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى مستوى مثير للقلق يبلغ 140 بالمئة بحلول نهاية العقد.

وللعام الثاني على التوالي، أوصى الصندوق بأن ترفع الولايات المتحدة معدلات ضريبة الدخل ليس فقط على الأمريكيين الأكثر ثراء وإنما أيضا على الأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار سنويا، وهي عتبة يتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملته الانتخابية بعدم المساس بها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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