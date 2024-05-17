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اجتماع 50 شركة كيماويات لبحث فرص الاستفادة من النمو المتسارع في السعودية

مع زيادة الطلب على المواد البتروكيماوية عالميًا، تظهر فرص استثمارية مهمة في هذا القطاع، ويمكن للسعودية أن تكون مركزًا رئيسيًا للاستثمارات به نظرًا لمواردها الطبيعية والبنية التحتية المتقدمة.

فريق التحرير by فريق التحرير

اجتمع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، مع أكثر من 50 شركة عاملة في قطاعي صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة وصناعة الكيماويات غير العضوية، مؤكداً أن الوزارة تعمل بجد لزيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، مستفيدة من النمو المتسارع الذي تشهده المملكة.

خلال الاجتماع، قدم استعراضاً شاملاً لأبرز الممكنات والمبادرات المرتبطة بالقطاع، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تعزيز القدرات الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية عبر لجنة تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات، التي تهدف إلى حل التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، وضمان وصول سلاسل الإمداد إلى الصناعات التحويلية والنهائية.

وأشار إلى أن مبادرة “B2B Approach” التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تطوير الأعمال والاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الصناعي وفق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأكد أن المملكة وفرت العديد من الممكنات لدعم نمو القطاع الصناعي، داعياً المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص المتاحة.


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فريق التحرير

فريق التحرير

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