قطر.. مؤشر الإنتاج الصناعي يسجل ارتفاعًا في مارس 2024 بتأثير من قطاع التعدين

أظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط في قطر ارتفاعًا في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي للدولة بنسبة 4.7% في آذار/مارس 2024 مقارنة بشهر شباط/فبراير من نفس العام، مسجلًا 100.2 نقطة.

ويعكس هذا المؤشر، الذي يغطي قطاعات التعدين والصناعة التحويلية والكهرباء والمياه، تفاصيل النمو في القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة داخل دولة قطر.

وشهد قطاع التعدين القطري، الذي يشكل 82.46% من المؤشر، ارتفاعًا بنسبة 4.8% مقارنة بشهر شباط/فبراير الفائت، مدفوعًا بزيادة الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ومجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. ومع ذلك، انخفض القطاع بنسبة 3.3% مقارنة بشهر آذار/مارس 2023، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.

وفي قطاع الصناعة التحويلية، الذي يمثل 15.85% من المؤشر، سجل ارتفاعًا بنسبة 3.8% في آذار/مارس 2024 مقارنة بالشهر السابق، مدفوعًا بزيادة الإنتاج في صناعات المنتجات النفطية المكررة، والمنتجات الغذائية، والإسمنت، والفلزات القاعدية، والمشروبات، وغيرها. ومع ذلك، انخفض القطاع بنسبة 3.1% مقارنة بالشهر نفسه عام 2023، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج الفلزات القاعدية والطباعة والمنتجات النفطية المكررة والمشروبات.

وشهد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار ارتفاعًا في الإنتاج بنسبة 13% في آذار/مارس 2024 مقارنة بشهر شباط/فبراير، لكنه انخفض بنسبة 3.1% مقارنة بشهر آذار/مارس 2023.

كما سجل قطاع إمدادات المياه ارتفاعًا بنسبة 5.3% مقارنة بشهر شباط/فبراير، وارتفاعًا بنسبة 1.3% مقارنة بشهر آذار/مارس 2023.