السعودية.. إصدار 183 ترخيصاً لقطاع مواد البناء خلال 2023

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 183 ترخيصاً لقطاع مواد البناء خلال عام 2023، مقارنة بـ 132 ترخيصاً في عام 2022، بنسبة نمو 39%.

كما ارتفع حجم الاستثمار في القطاع خلال عام 2023 إلى 336 مليار ريال، مقارنة بـ333 ملياراً في عام 2022، بنسبة نمو 1%.

نمو قطاع مواد البناء

ووصل عدد المصانع في القطاع إلى 2065 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ1955 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو 6%.

وأفاد التقرير أن عدد العمالة في القطاع بلغ 144745 عاملاً حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، مقارنة بـ 134075 عاملاً في عام 2022، بنسبة نمو 8%.

ووصل عدد العمالة السعودية في القطاع 40854 عاملاً حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، مقارنة بـ 34881 عاملاً في عام 2022، بنسبة نمو 17%.

وأشار التقرير إلى أن عدد مصانع مواد البناء المنشأة داخل المدن الصناعية بلغ 483 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ450 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو 7%. وبلغ عدد مصانع مواد البناء المنشأة خارج المدينة الصناعية 1582 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ1505 مصانع في عام 2022، بنسبة نمو