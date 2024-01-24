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السعودية.. إصدار 183 ترخيصاً لقطاع مواد البناء خلال 2023

ارتفع حجم الاستثمار في القطاع خلال عام 2023 إلى 336 مليار ريال، مقارنة بـ333 ملياراً في عام 2022، بنسبة نمو 1%.

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 183 ترخيصاً لقطاع مواد البناء خلال عام 2023، مقارنة بـ 132 ترخيصاً في عام 2022، بنسبة نمو 39%.

كما ارتفع حجم الاستثمار في القطاع خلال عام 2023 إلى 336 مليار ريال، مقارنة بـ333 ملياراً في عام 2022، بنسبة نمو 1%.

نمو قطاع مواد البناء

ووصل عدد المصانع في القطاع إلى 2065 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ1955 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو 6%.

مواد البناء

وأفاد التقرير أن عدد العمالة في القطاع بلغ 144745 عاملاً حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، مقارنة بـ 134075 عاملاً في عام 2022، بنسبة نمو 8%.

ووصل عدد العمالة السعودية في القطاع 40854 عاملاً حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، مقارنة بـ 34881 عاملاً في عام 2022، بنسبة نمو 17%.

وأشار التقرير إلى أن عدد مصانع مواد البناء المنشأة داخل المدن الصناعية بلغ 483 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ450 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو 7%. وبلغ عدد مصانع مواد البناء المنشأة خارج المدينة الصناعية 1582 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ1505 مصانع في عام 2022، بنسبة نمو  

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...