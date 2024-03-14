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السعودية: إصدار 152 ترخيصاً صناعياً جديداً بقيمة 6.2 مليار ريال في يناير

استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 89.47%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 8.55%، والمنشآت الكبيرة بنسبة 1.32%

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 152 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر يناير 2024، بحسب تقرير نشره المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وبلغت الاستثمارات المباشرة في هذه التراخيص الجديدة مبلغ 6.2 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 89.47%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 8.55%، والمنشآت الكبيرة بنسبة 1.32%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75.66%، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 14.47%، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.87%.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه التراخيص الصناعية، فقد شملت خمسة أنشطة رئيسية، حيث بلغ عدد التراخيص لصناعة المنتجات الغذائية 27 ترخيصًا، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ20 ترخيصًا، وصناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ19 ترخيصًا، وصناعة المطاط واللدائن بـ18 ترخيصًا، وأخيرًا صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ14 ترخيصًا.


وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يناير الماضي بلغت 79 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 1.3 مليار ريال، تصدرتها المصانع الغذائية بـ13 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المشكلة بـ11 مصنعاً، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ9 مصانع، ومصانع الورق بـ7 مصانع، ثم مصانع الأثاث، ومصانع الفلزات القاعدية بـ6 مصانع لكل نوعٍ منهما، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 78.48% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ12.66%، والمصانع المشتركة بـ8.86%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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