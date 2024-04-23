1300 مصنع غذائي في السعودية مع سعي لجذب استثمارات بـ 20 مليار دولار

ارتفع عدد المصانع الغذائية المنتجة ضمن مدن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في السعودية إلى نحو 1300 مصنع، مع السعي لجذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في الصناعات الغذائية، في إطار دورها لتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الصناعات الغذائية، ودعم مبادرة “توطين صناعة الأغذية”؛ التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية والجودة وتعزيز الإنتاج المحلي.

وتشارك “مدن” في النسخة الأولى من معرض “سعودي فود للتصنيع 2024” كشريك إستراتيجي، المقرر إقامته في الفترة (30 نيسان / أبريل – 2 أيار / مايو 2024) في واجهة الرياض.

وتستعرض “مدن” خلال مشاركتها حزمة منتجاتها وخدماتها المُمكنة لقطاع الصناعات الغذائية، والحلول اللوجستية والتمويلية المُصممة للمستثمرين في القطاع الصناعي وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار المبادرات الموكلة لمدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” بمضاعفة النمو المستدام وتعظيم سلسلة القيمة، والإسهام بدور محوري في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المحتوى المحلي.

وتعمل “مدن” على توطين صناعة الأغذية بتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في مدنها الصناعية التي تنتشر في 13 منطقة إدارية حول المملكة وتتميز بمواقعها الجغرافية، وقُربها من مناطق الخدمات ووسائل النقل وتوافر الكوادر البشرية. وتسعى “مدن” للمشاركة في تحقيق التطلعات الوطنية بجذب مشروعات استثمارية يصل حجمها إلى 20 مليار دولار في قطاعات الدواجن، والألبان ومشتقاته من أجبان وغيرها، وقطاع المخبوزات والحلويات، وقطاع المشروبات والعصائر بحلول عام 2030.

ويحظى معرض “سعودي فود للتصنيع 2024” بحضور حشد من الوزراء والمسؤولين، وكبرى الشركات المحلية والعالمية، والقادة التنفيذيين والمستثمرين والمتخصصين، بإجمالي يصل إلى 500 مشارك من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الجلسات الحوارية، وورش العمل، والفعَّاليات المصاحبة.



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