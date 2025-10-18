وزير مصري: لا نستطيع منافسة السعودية بالحديد

قال وزير الصناعة والنقل المصري اللواء كامل الوزير إن جمهوري مصر العربية لا يمكنها منافسة المملكة العربية السعودية في مجال الحديد لأنها الأولى في إنتاج الحديد في المنطقة العربية.

وقال الوزير في تصريح مصور “المملكة العربية السعودية، الفيلم يقول وده حقيقة، أنها الأولى في انتاج الحديد في المنطقة، إحنا نتمنى أن السوق بتاعنا يكبر ويكبر عشان يبقى الأول مكرر بلاش يبقى الأول، مش عايزين ننافس المملكة العربية السعودية، ولا حننافسهم؟ منقدرش ننافسهم”.

وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال مشاركته ضمن أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب في العاصمة الرياض الرياض، الذي عقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية الفريق كامل الوزير، وعددٍ من قيادات منظومة الصناعة والتعدين، ونخبة من صناع القرار والمستثمرين المحليين والعالميين في قطاع الحديد والصلب.

كامل الوزير نائب رئيس وزراء #مصر -: لا أحد يستطيع منافسة السعودية الظاهر انه استوعب الواقع وصحي 😉



. pic.twitter.com/4ApzY4XVmF — ؏ﺒداﻟﻠﮫ ڄﺒران♿️🇸🇦 (@BINJUBR3N) October 16, 2025

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب، إن رؤية المملكة 2030 رسمت مساراً واضحاً يركز على تنويع الاقتصاد، وتطوير القاعدة الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي، واستشعارًا لأهمية قطاع الحديد في تحقيق تلك المستهدفات، صدرت الموافقة الكريمة في أغسطس/آب 2024، على الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد لتكون خارطة الطريق لتطوير وتمكين هذا القطاع وضمان استدامته.

وأوضح الخريف أن السعودية تستورد أربعة ملايين طن سنوياً من خام الحديد، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها من الحديد إلى 25 مليون طن بحلول العام 2035، منوهاً بعدة تحديات واجهها القطاع خلال السنوات الماضية، يبرز منها وجود فائض في إنتاج حديد التسليح، ومحدودية الطاقات الإنتاجية في المنتجات عالية القيمة، إلى جانب منافسة الواردات التي وصلت إلى ضعف الطاقة الإنتاجية المحلية من مسطحات الصلب.

ويُعد المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب 2025، الحدث الأبرز في القطاع بالمنطقة، وتستمر أعماله يومين، ويجمع صناع القرار في القطاع، والخبراء، والتنفيذيين، إلى جانب ممثلين من أكثر من 35 دولة تحت سقف واحد، كما يستقطب كبرى الشركات العالمية، والاتحادات الصناعية، والمستثمرين، لمناقشة مستقبل قطاع الحديد والصلب.

وتعد السعودية أكبر منتج للحديد والصلب في منطقة الخليج العربية وعموم المنطقة. وتعد الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكبر شركة مُنتجة للحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي وتقدم شركة حديد مجموعة متميزة من منتجات الصلب الطويلة والمسطحة عالية الجودة. بدأت الشركة بإنتاج منتجات الصلب الطويلة في العام 1983، ثم توسعت لإنتاج منتجات الصلب المسطحة في العام 1998.