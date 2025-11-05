هل تعلم كم تبلغ قيمة الموارد المعدنية في السعودية؟

أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي خالد بن صالح المديفر أن قيمة الموارد المعدنية في المملكة العربية السعودية ارتفعت من 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) إلى نحو 9.4 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار).

وقال المديفر خلال مشاركته في جلسة بعنوان “تمهيد الطريق نحو أمن المعادن العالمي” ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) إن قطاع التعدين والمعادن يعيش مرحلة استثنائية في ظل الاهتمام العالمي غير المسبوق بالمعادن منذ العام 2020، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 كانت سبَّاقة في إدراك أهمية هذا التحول باتخاذها التعدين ركيزة رئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني وبناء القوة الصناعية للمملكة.

وأوضح المديفر، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تمتلك كل مقومات النجاح لتكون مركزاً عالمياً لصناعات المعادن وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتجمع بين الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط ثلاث قارات، والإمكانات الجيولوجية الهائلة ورأس المال البشري المؤهل، والرؤية الواضحة لقيادتها.

وقال إن “رؤية 2030 وضعت الأساس لبناء قطاع تعدين عالمي المستوى، تماماً كما بُني سابقاً أحد أكبر قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في العالم، واليوم، نعمل على أن يكون التعدين والمعادن الركيزة الثالثة لقوتنا الصناعية، ولدينا كل ما نحتاجه لتحقيق ذلك من الموارد الطبيعية والمواهب إلى البنية التشريعية والاستقرار الاستثماري”.

الدرع العربي

قال المديفر إن الدرع العربي الذي يمتد على مساحة 700 ألف كيلومتر مربع ما يزال غير مستكشف بالكامل، موضحاً أن قيمة الموارد المعدنية في السعودية ارتفعت من 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) إلى نحو 9.4 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار)، بفضل التوسع في برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، مؤكداً أن هذا الثراء الطبيعي يمثل قاعدة انطلاق لصناعة تعدينية عالمية.

السعودية أسرع مناطق التعدين نمواً

أكد المديفر أن المملكة العربية السعودية بنت منظومة تعدين حديثة قائمة على الشفافية والاستقرار وجذب المستثمرين، موضحاً أن الاستثمار الأجنبي يشكل اليوم نحو 66% من إجمالي الاستثمارات التعدينية، وتجاوز حجم الإنفاق على الاستكشاف في عام 2024، ضعف ما كان عليه في العام السابق، ووصل إلى 1.05 مليار ريال في العام 2024 مقارنة بـ 501 مليون ريال في العام 2023؛ لتصبح المملكة من أسرع مناطق التعدين نمواً في العالم.

وأوضح أن المملكة ترحب بالشراكات الدولية، وتتبنى أحد أكثر الأطر التنظيمية تنافسية في العالم، ومن ذلك الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100% للمستثمرين، مشيرًا إلى أن نجاح تجارب سابقة مع شركات عالمية كبرى مثل باريك جولد، وألكوا وموزاييك؛ يعكس متانة الشراكة السعودية مع القطاع الخاص العالمي.

واضاف أن المملكة تبني منظومة تعدين شاملة “من المسح إلى إعادة التدوير” تشمل خدمات الاستكشاف وتطوير المناجم والهندسة والبناء والتمويل والتكنولوجيا والأسواق، وإنشاء بورصة للسلع في الرياض، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستجعل من المملكة أحد أكبر مراكز التعدين المتكاملة في العالم.

التوظيف الذكي

تحدث المديفر عن أهمية التحول التقني والتوظيف الذكي للمواهب الوطنية في تطوير القطاع، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على بناء قطاع تعدين مستدام قائم على التكنولوجيا الحديثة، مثل الإدارة عن بُعد والمركبات الذاتية والروبوتات الصناعية.

وأضاف أن الوزارة عملت بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشركة “معادن” على إطلاق برنامج علوم وهندسة التعدين، إلى جانب تطوير برامج تدريبية متقدمة مع جامعة الملك عبدالعزيز وهيئة المساحة الجيولوجية، وإطلاق مبادرة “أستوديو الابتكار التعديني” بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وبرنامج “ندلب” وشركة “معادن” و”إسناد” وشركة “نيولاب” الأمريكية؛ بهدف استقطاب المواهب العالمية وتطوير حلول تقنية مبتكرة وإعداد جيل جديد من الكفاءات السعودية القادرة على قيادة مستقبل قطاع التعدين.

دعوة

واختتم نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين حديثه بدعوة المستثمرين والخبراء إلى المشاركة في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض، قائلًا “ندعو الجميع إلى حضور مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعد أفضل منصة عالمية للتعدين، ونعمل مع الشركاء من مختلف دول العالم لصناعة مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لهذا القطاع الحيوي”.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير/كانون الثاني 2026، تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تحت شعار “المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد”.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات التعدين العالمية، مثل BHP وIvanhoe Mines وRio Tinto وMa’aden وZijin وBarrick Gold، مما يعكس مكانته بوصفه منصة عالمية للنخبة في قطاع التعدين، وحدثاً رئيساً يُجسد الدور الريادي للمملكة في قيادة مستقبل المعادن على المستويين الإقليمي والعالمي.

نمو يذهل العالم

في سياق منفصل، قال بوب ويلت الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) السعودية، في تصريحات صحافية تعود لسبتمبر/أيلول الماضي، إن شركته ستنفذ برنامج نمو “تذهل العالم به”، بينما تعمل على تطوير الموارد غير المستغَلة في المملكة.

وتأتي خطط “معادن”، المدرجة في السوق المالية السعودية وإحدى أكبر شركات التعدين في منطقة الشرق الأوسط، في إطار سعي المملكة لتنمية هذا القطاع ضمن مبادرة رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بهدف تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وأكد ويلت أن الشركة قد وضعت أهدافاً جديدة في جزء من تحديث استراتيجيتها، تسعى من خلالها إلى مضاعفة إنتاج الذهب بحلول العام 2030، وتطوير سلسلة إمداد للمعادن النادرة.

استخدام بيانات أرامكو

تستخدم شركة معادن البيانات الجيولوجية لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط لتحديد أهداف الاستكشاف والمناطق ذات الإمكانات العالية، خصوصاً بالنسبة للنحاس. وعقدت شراكات مع مجموعات مثل باريك ماينينغ وإيفانهو إلكتريك، وتخطط لتعزيز استثماراتها الخارجية من خلال ذراعها الدولية “منارة”.

وتخطط شركة معادن، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي غالبية أسهمها، لإنفاق نحو 2.5 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير موارد محلية مثل النحاس والذهب والمعادن النادرة، وذلك وسط سباق عالمي لتأمين الحصول على هذه المعادن التي تعدّ حاسمةً في صناعات تتراوح من السيارات الكهربائية إلى الدفاع.