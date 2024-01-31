“قانون الميثان”.. “نفط تكساس” يتحدى خطة بايدن

طلبت لجنة السكك الحديدية في تكساس، الهيئة التنظيمية للولاية لصناعة النفط والغاز بأكملها، من المدعي العام في تكساس مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب قانونها المصمم لخفض الانبعاثات داخل صناعة النفط والغاز.

تم إصدار القاعدة في ديسمبر/كانون الأول من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية وتتعامل على وجه التحديد مع غاز الميثان المنبعث أثناء إنتاج النفط والغاز. وهذا هو الإجراء الثاني في أقل من أسبوع، بعد أن أرسل مفوض السكك الحديدية في تكساس واين كريستيان الأسبوع الماضي رسالة إلى الرئيس جو بايدن ووزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم، ينتقد فيها الإدارة بسبب توقفها عن تصاريح مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديد.

قال كريستيان: “الغاز الطبيعي في تكساس ينقذ العالم الحر، والرئيس بايدن يريد إنهاء ذلك”، مضيفا أن توقف الإدارة مؤقتا عن محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال يمكن أن “يعرض حياة الأوروبيين للخطر بشكل متهور”.

عندما قدمت إدارة بايدن قاعدة الميثان الجديدة في ديسمبر/كانون الأول، كان صغار منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة يشعرون بالقلق من أنها قد تغلق الآبار وتخرجها من العمل. وقالت وكالة حماية البيئة إن أكبر مصدر صناعي “للملوثات الفائقة” في البلاد يأتي من صناعة النفط والغاز.

وقد رحبت شركات النفط والغاز الكبرى، مثل شركة بريتيش بتروليوم، بالقاعدة الجديدة، مسلحة بموارد كبيرة لطرح ما يمكن أن يكون بالتأكيد تغييرات هائلة، حتى أنها هنأت الإدارة على تحقيق “معلم مهم”.

ومن المقرر أن تدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ خلال 5 سنوات، وسوف تتطلب استثمارات كبيرة من شركات النفط والغاز لمراقبة تسرب غاز الميثان من مواقع الآبار ومحطات الضغط، من بين أمور أخرى. وقد لا تتمكن بعض شركات النفط والغاز الصغيرة من البقاء على قيد الحياة، لأنها غير قادرة على صرف الأموال اللازمة لمثل هذه القاعدة الطموحة.