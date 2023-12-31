نصف مليار ريال مشاريع جديدة في 6 مدن صناعية سعودية



أعلنت الهيئة السعودية للمدن والمناطق الصناعية “مدن” عن توقيع 10 عقود بقيمة إجمالية تبلغ 538 مليون ريال مع شركات من القطاع الخاص، بهدف تنفيذ مجموعة من المشاريع الصناعية الجديدة والمبتكرة في 6 مدن صناعية متنوعة في المملكة العربية السعودية.

وقَّعت “مدن” هذه الاتفاقيات المهمة التي تهدف إلى دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة، بتمويل من الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المعروف بـ “ندلب”.



وفقًا للبيان الصادر عن “مدن” على منصة إكس، تشمل هذه المشاريع بناء 40 وحدة داعمة داخل المدينة الصناعية في الأحساء، إضافة إلى إنشاء 20 مصنعًا جاهزًا في واحة مدن بنفس المنطقة، وتقديم 20 مصنعًا آخر في المدينة الصناعية بالطائف.

تعكس هذه الاتفاقيات الاهتمام المتزايد والجهود المستمرة للهيئة السعودية للمدن والمناطق الصناعية “مدن” في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الصناعية لتحقيق التطور والاستدامة في قطاع الصناعة في المملكة.

بتمويل من الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج #ندلب ..

وقعت #مدن 10 عقود مع القطاع الخاص بقيمة 538 مليون ريال، ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية بعدد من المدن الصناعية بالمملكة. pic.twitter.com/GU6w9Xhnfm — مدن | Modon (@modon_ksa) December 31, 2023