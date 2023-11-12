نادك ودل مونتي تؤسسان شركة للمنتجات الغذائية الطازجة في السعودية

وقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية السعودية (نادك) مذكرة تفاهم مع شركة مصنع دل مونتي العربية السعودية المحدودة لتأسيس شركة مشتركة للمنتجات الغذائية الطازجة بالمملكة، كما ذكرت “نادك” في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم.

وستكون الشركة المشتركة معنية بالفواكه والخضار والعصائر الطازجة وتجهيز البطاطس وتوزيعها في السعودية، وستبلغ نسبة نادك ما يعادل 37.5% من رأس مال الشركة الجديدة.

كما تحتوي بنود مذكرة التفاهم على عدد من الشروط والأحكام التي تنظم هذه الشراكة لإنشاء مرافق التصنيع لتوريد المنتجات الطازجة، وتجهيز البطاطس المقلية، والعصير الطازج، والفواكه والخضراوات المعلبة، والفواكه والخضراوات المصنعة، والفواكه والخضراوات المجمدة ومنتجات اخرى من الخضراوات لتنويع منتجات الشركة في المملكة العربية السعودية.

ولم يذكر الإفصاح حجم رأس مال الشركة المزمع تأسيسها، ومدة مذكرة التفاهم هي سنة واحدة.

وشركة نادك هي أحد أكبر الشركات الغذائية والزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها منتجات غذائية وألبان وعصائر تحت العلامة التجارية “نادك”، وفق ملفها على البورصة السعودية.

وتمتلك الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي- حصة 38.6% في نادك، بحسب ملف الشركة على البورصة السعودية.

وشركة مصنع دل مونتي العربية السعودية متخصصة في مجال زراعة وتصنيع الفواكه والخضراوات، وهي مملوكة لكل من الشركة العالمية فريش ديلمونتي -ولديها الحصة الأكبر من رأس المال- وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده وهي مجموعة استثمارية سعودية، وفق إفصاح الأحد.