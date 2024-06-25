ميتسوي اليابانية تبني مصنعاً للأمونيا الخضراء في الإمارات

أعلنت شركة ميتسوي اند كو اليابانية اليوم الثلاثاء أنها بدأت في بناء مصنع للأمونيا الخضراء في الإمارات مع شركاء من بينهم وحدة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وتكثف شركة التجارة اليابانية جهودها لتأسيس سلاسل توريد عالمية للوقود الأخضر مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء للمساعدة في تعزيز تحول الطاقة ومعالجة تغير المناخ.

وشركاء ميتسوي هم شركة تعزيز المملوكة لأدنوك وشركة فرتيغلوب وشركة جي.إس إنرجي الكورية الجنوبية.

وقالت ميتسوي في بيان دون الخوض في التفاصيل إن المصنع، الذي يقع في منطقة الرويس في الإمارات، يهدف إلى البدء في إنتاج مليون طن متري سنويا من الأمونيا الخضراء اعتباراً من عام 2027، بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالأمونيا التقليدية.

وذكرت ميتسوي أنه سيتم تركيب مرافق في المصنع لحبس وتخزين ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء عملية التصنيع، مع خطط لبدء إنتاج الأمونيا النظيفة بحلول عام 2030. ولم تفصح الشركة عن التكلفة الإجمالية للمشروع.

وأضافت أن ميتسوي ستأخذ كمية معينة من الأمونيا النظيفة التي سيتم إنتاجها في المصنع لتزويد اليابان وأسواق آسيوية أخرى لاستخدامها كوقود ومواد كيماوية وأسمدة.

وبشكل منفصل، قال بنك اليابان للتعاون الدولي إنه وقع اتفاقية قرض مع شركة ميتسوي لتمويل المشروع. ويتم تمويل القرض بالاشتراك مع شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، إذ تقدم قرضا إجماليا بقيمة 27 مليون دولار.

وفي الإمارات، تعمل شركة ميتسوي وأدنوك بشكل مشترك على تطوير وإدارة مصنع للغاز الطبيعي المسال منذ السبعينيات.

والأمونيا الخضراء، التي يتم إنتاجها بشكل أساسي من الهيدروجين المشتق من الغاز الطبيعي والنيتروجين المستخرج من الهواء، لا ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون عند حرقها.

وتستخدم بشكل أساسي كمادة خام للأسمدة والمواد الكيميائية، ولكن يمكن أيضا استخدامها كوقود منخفض الكربون لتوليد الطاقة وللسفن.