من هو الرئيس التنفيذي الجديد لأعرق شركة أغذية سعودية؟

(أريبيان بزنس/ رويترز) – عينت شركة حلواني إخوان للمنتجات الغذائية السعودية والمدرجة في البورصة السعودية، مؤخراً رئيس تنفيذي جديد وهو محمد سمير الذي سيبدأ مهام عمله في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بعد استقالة صخر جمجوم من هذا المنصب، وفق بيان من الشركة الأحد.

وشركة حلواني إخوان، بحسب تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز، هي واحدة من أقدم شركات الأغذية في السعودية وعموم المنطقة العربية، ويعود نشاطها إلى منتصف تسعينيات القرن الماضي، وتعمل في تصنيع منتجات الألبان، والعصائر، واللحوم المجمدة وغيرها. ولديها مصانع في السعودية ومصر. وأدرجت في تداول سنة 2008.

من هو الرئيس التنفيذي الجديد؟

(وفق بيان الشركة وحسابه على لينكدان)

– مصري، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1989.

– عمل لنحو 30 سنة في شركة بروكتر آند جامبل، لمنتجات النظافة والعناية الشخصية والمدرجة ببورصة نيويورك، وذلك حتى عام 2018. وكان آخر منصب له فيها: رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند. وعمل في مصر، دبي، وجنيف خلال وقته بالشركة.

– شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة اليَسرة فودز للأغذية في الكويت خلال الفترة من مارس/آذار 2020 وحتى منتصف 2023.

– شغل منصب عضو في مجلس إدارات عدد من الشركات، بينها الشركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني المصرية والمدرجة ببورصة مصر، وكذلك شركة الصافي دانون لمنتجات الألبان.

شركة حلواني إخوان

1950، مصنع حارة الشام

تعتبر شركة حلواني إخوان، بحسب موقعها الإلكتروني، من أشهر الشركات السعودية في مجال صناعة وتوزيع المواد الغذائية، أنشأت في العام 1950 في مدينة جدة (حارة الشام) السعودية كمشروع عائلي بسيط، وبدأت الشركة بإنتاج الحلاوة الطحينية وكانت هي المنتج الرئيسي لها، منذ البداية كان أكثر ما يميز الشركة هو الجودة العالية والطعم الرائع، اشتهرت حلواني إخوان بالمنتجات الطبيعية 100%، ولا تستخدم الشركة أي نوع من أنواع الأغذية المعدلة وراثياً، بالإضافة إلى الجودة العالية والطعم اللذيذ والسعر المنافس، لهذا حازت حلواني إخوان على ثقة المستهلكين السعوديين.

1962، مصنع الميناء

تحول المشروع البسيط بمرور الوقت الى شركة مسجلة رسمياً، وبدأت تستخدم وسائل تصنيع وتوزيع حديثة ومتطورة، بدأت الشركة بالتوسع والتطور وقامت بافتتاح مصانع جديدة ومتنوعة في شارع الميناء بجدة عام 1962، وقامت بالتوسع في إنتاج المواد الغذائية وتم البدء بإنتاج اللحوم المصنعة والمطبوخة والمدخنة والمجمدة. بالإضافة الى صناعة الألبان والأجبان الطازجة وصناعة الآيسكريم.

1987، مصنع القاهرة

لم تكتفِ شركة حلواني إخوان بسياسة البيع والتسويق فقط، ولكنها تحولت الى سياسات التداول، ويعتبر هذا التحول من أبرز الإنجازات التي تحققت بعد الانضمام رسمياً لشركة دله البركة، مما دعم الارتقاء بمستوى جودة التعبئة والتغليف للمنتجات ورفع نسبة المبيعات وصافي الأرباح الاجمالية، بالتزامن مع هذا قامت الشركة بافتتاح مصنع متكامل في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية لتصنيع المواد الغذائية، السوق المصري من الأسواق الممتازة التي تعمل بها الشركة، وقد حققت الشركة شهرة كبيرة فيه وحازت على ثقة المستهلك المصري مما مكنها من تحقيق أرباح طائلة.

2016، المدينة الصناعية – جدة

في 2016، قامت الشركة بافتتاح مصنع للدواجن في جمهورية مصر العربية، كما قامت بافتتاح صرح صناعي ضخم مؤلف من مجموعة من المصانع في المدينة الصناعية بمدينة جدة المرحلة الرابعة، وذلك تماشياً مع تطور العرض والطلب على منتجات الشركة التي شهدتها في السنوات السابقة، وحرصاً على أن نقدم للمستهلك أجود المنتجات في كل من السوق السعودي والسوق المصري.