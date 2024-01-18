فريق التحرير by فريق التحرير

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معادن: انطلاق الإنتاج التجاري لمناجم الذهب في السعودية

توقعت الشركة أن تكون لهذه الزيادة في الإنتاج تأثير إيجابي على نتائجها المالية، مع التوقعات بتحقيق ذلك في الربع الأول من العام الحالي

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية، المعروفة باسم “معادن“، اليوم عن انطلاق مرحلة جديدة من التقدم في مشروعها الضخم لإنتاج الذهب، حيث بدأت عمليات الإنتاج التجاري في منجم منصورة ومسرة.

تعتبر هذه الخطوة إنجازًا رئيسيًا في صناعة التعدين في المملكة العربية السعودية، وفقاَ للبيان المنشور على موقع “تداول”.

توقعت الشركة أن تكون لهذه الزيادة في الإنتاج تأثير إيجابي على نتائجها المالية، مع التوقعات بتحقيق ذلك في الربع الأول من العام الحالي.

وجاء هذا التطور بعد إعلان الشركة في وقت سابق عن توقيع عقد هندسة ومشتريات مع مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو، بهدف إنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب.

كل ما تريد معرفته عن منجم منصورة ومسرة للذهب في السعودية

كانت “معادن” قد أبرمت في عام 2021 عقدًا مع إحدى أكبر التحالفات العالمية المتخصصة في مجال التعدين، ضمن مراحل استكمال تطوير وتنفيذ هذا المشروع الذي يُعتبر أحد أكبر مناجم الذهب في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر هذه الخطوة إحدى الإجراءات الاستراتيجية التي تهدف الشركة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يُسهم منجم منصورة ومسرة في تعزيز مكانة المملكة كمركز رئيسي لصناعة التعدين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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