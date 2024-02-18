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“مكين” تتأهل لدخول سوق صناعة المحركات البحرية في السعودية

تستعد شركة “مكين” لاستغلال الحوافز المقدمة للشركات في المنطقة، بما في ذلك معدلات الضرائب التنافسية والإعفاءات الجمركية، مما سيساهم في تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة المحركات البحرية

فريق التحرير by فريق التحرير

حصلت شركة “مكين”، المتخصصة في تصنيع المحركات البحرية والمضخات، على شهادة الأهلية من الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، شهادة اجتياز معايير الأهلية، كثالث شركة مؤهلة للحصول على حوافز المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية.

يعتبر هذا الإنجاز خطوة استراتيجية للشركة نحو دخول سوق صناعة المحركات البحرية بقوة، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتقديم منتجات متطورة تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية.

ووفقاُ للبيان الصحفي، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “مكين”، المهندس عبدالله بن محمد الغامدي، أن الحصول على هذه الشهادة يؤكد التزام «مكين» بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية التي من شأنها أن تجعل المناطق الاقتصادية أكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، مشيراً إلى أن الشهادة تقدم فرصاً واعدة لتطوير وتوسيع أعمال الشركة، ما يجعل «مكين» جزءاً فاعلاً في قطاع حيوي متخصص في تصنيع وإنتاج المحركات البحرية المتطورة.

وأكد الغامدي أن هذه الشهادة سوف تُمكّن الشركة من الاستفادة من مجموعة من الحوافز المقدمة للشركات، بما في ذلك معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، إضافة إلى القدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية، وضمان تقديم منتجات آمنة وصديقة للبيئة لكافة العملاء في الأسواق المختلفة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشهادة في جذب استثمارات جديدة إلى المنطقة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى الحياة في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...