مفتشون يكتشفون مشاكل تصنيع خطيرة في شركة أدوية أمريكية

اكتشف مفتشون أمريكيون تابعون لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية مشاكل تصنيع جديدة وصفوها بالخطيرة في مصنع لشركة الأدوية الأمريكية “إيلي ليلي” يخضع للتدقيق من قبل محققين اتحاديين، وفقاً لسجلات حكومية حصلت عليها وكالة “رويترز”.

وأصبحت شركة “إيلي ليلي” شركة الرعاية الصحية الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية. وارتفعت أسهمها بنسبة 59% العام الماضي بسبب الطلب المتزايد على عقار مونجارو، وهو دواء لمرض السكري وهو أيضاً علاج قوي للسمنة.

واكتشف التفتيش الذي أجرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في تموز / يوليو في مصنع “إيلي ليلي” في برانشبورغ، ولاية نيوجيرسي، ثمانية أوجه قصور منفصلة. وأظهر تقرير التفتيش أن هذه المشاكل شملت مشاكل في تتبع عملية التصنيع وضوابط الجودة، فضلا عن ثغرات في معايرة المعدات والفشل في صيانة المرافق والمعدات بشكل صحيح.

وتم تنقيح تقرير التفتيش، الذي حصلت عليه “رويترز” بموجب طلب قانون حرية المعلومات، جزئياً لإزالة أسماء أي منتجات متأثرة.

ووصف ثلاثة خبراء تنظيميين راجعوا تقرير التفتيش الجديد الهفوات الأخيرة بأنها خطيرة.

وقال ستيفن لين، الرئيس السابق لمكتب التصنيع وجودة المنتج التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: “الأمر أشبه بضرب الخلد في هذا المصنع. يبدو أن الشركة تعالج مجموعة واحدة من المشكلات، فقط لتستمر المخاوف الخطيرة الأخرى في الظهور”.

ووصف التقرير الحماية غير الكافية للسجلات الإلكترونية التي توضح تفاصيل عملية التصنيع، الأمر الذي قد يترك الشركة عرضة للتلاعب المحتمل بالبيانات.

كما أشار المفتشون إلى عدم كفاية تدريب الموظفين الذين كانوا يختبرون عينات من الأدوية وأمثلة على العينات المفقودة التي تهدف إلى إظهار ثبات الأدوية قبل إطلاقها. وأشار التقرير إلى أن الشركة فشلت في معالجة تلك العينات المفقودة في الوقت المناسب.

وقال أحد الخبراء، وهو مسؤول حكومي لديه معرفة بقضايا التصنيع هذه، إن أحد هذه الأمور يتعلق بشكل خاص بإيجاد إهمال مقترح للمعدات والمنشأة بشكل عام.

وعلى سبيل المثال، لاحظ المفتشون تغير لون الحاوية المستخدمة لتنقية المادة الفعالة للأدوية، مما قد يؤدي إلى التلوث، حسبما قال الخبير، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقالت “إيلي ليلي” في بيان لرويترز إن الشركة طلبت من إدارة الغذاء والدواء السماح “بمرونة إضافية” لتصنيع علاج الصداع النصفي إيجاليتي على خط إنتاج مختلف إذا لزم الأمر في المستقبل.

وقالت “إيلي ليلي” إن زيارة مفتشي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى المصنع جاءت في أعقاب هذا الطلب و”أسفرت عن بعض الملاحظات التي تمت معالجتها، في معظم الحالات، أثناء التفتيش أو كانت قيد التنفيذ بالفعل كتحسينات للبرنامج. والأهم من ذلك، أن هذا الوضع لا يؤثر على جودة أو سلامة أو توريد أي من منتجات إيلي ليلي الحالية أو المخطط لها في السوق”.

وقالت شركة الأدوية إنه لم تتأثر أي منتجات أخرى مصنوعة في المنشأة بالتفتيش.

ورفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التعليق. وتشمل الأدوية الأخرى التي يتم إنتاجها في المصنع دواء تروليسيتي المستخدم على نطاق واسع لمرض السكري، بالإضافة إلى علاجات السرطان إيربيتوكس وسيرامزا.