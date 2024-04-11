“إيفانهو إلكتريك” و”معادن” السعودية تعلنان نتائج أنشطة الاستكشاف للربع الأول

أكملت شركة “إيفانهو إلكتريك” (Ivanhoe Electric)، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن“، عمليات الربع الأول الكامل من أنشطة الاستكشاف في المملكة، من خلال المشروع المشترك بينهما.

وانتهي الفريق المشترك من شركة “إيفانهو إلكتريك”، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، بنجاح من المسح الأولي لـ Typhoon على رخصة استكشاف أم الشلاهيب بالقرب من منجم العمار للذهب، والنحاس، والزنك، وتم تحديد حالات شاذة واعدة لاختبار الحفر.

“إيفانهو إلكتريك” “ومعادن” تستكمل أول مسح Typhoon

وتعليقا على النتائج، قال تايلور ملفين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “إيفانهو إلكتريك”:” أكمل فريقنا المشترك المخصص أول مسح Typhoon في أم الشلاهيب، وحدد أول مشروع لنا أهداف الحفر التي نتوقع أن نبدأ الحفر بها بحلول نهاية شهر مايو المقبل”.

وأضاف:” لقد أظهرنا القدرات التدميرية لـ Typhoon جنبًا إلى جنب مع برنامج الانعكاس القائم على التعلم الآلي التابع لشركة Computational Geosciences التابعة لنا، لتحديد الحالات الشاذة الجيوفيزيائية تحت السطح بسرعة في بيئة جيولوجية مليئة بالتحديات”.

وأوضح: “نظرًا لوجود مساحات كبيرة من الصخور المقاومة المكشوفة على السطح، تطلبت أجزاء عديدة من المسح الذي قمنا به جهد نقل يزيد عن 5000 فولت، وهو ما يستطيع Typhoon تحقيقه مع الحفاظ على جودة إشارة عالية”.

وأضاف:” نحن متحمسون لمواصلة أنشطة الاستكشاف الخاصة بمشروعنا المشترك التي تشمل أحزمة عمار ووادي بيضة بينما نقوم بنشر جيل جديد من وحدات Typhoon في الميدان”.

“معادن”.. المسح الأولي للمشروع المشترك Typhoon

وبدأ المسح الأولي للمشروع المشترك Typhoon في أواخر نوفمبر 2023 واكتمل في مارس 2024.

وغطى المسح 76 كيلومترًا مربعًا من رخصة التنقيب في أم الشلاهب التي تحيط إلى حد كبير بمنجم العمار للذهب والنحاس والزنك التابع لشركة معادن (وهو ليس جزءًا من للمشروع المشترك).

“إيفانهو إلكتريك” “ومعادن” تستخدمان أحدث برامج الانعكاس

استخدمت شركة Computational Sciences Inc. “CGI” التابعة لشركة Ivanhoe Electric أحدث برامجها الانعكاسية لإنتاج صور ثلاثية الأبعاد تحت السطح تمتد إلى أعماق تصل إلى كيلومتر واحد تحت سطح الأرض.

وتشتمل تقنية البرامج الاحتكارية لشركة CGI على رموز خوارزمية معقدة وأدوات ذكاء اصطناعي تُستخدم لمعالجة البيانات الجيوفيزيائية التي تم إنشاؤها بواسطة Typhoon.

وتتمتع CGI بقدرة فريدة على المعالجة السريعة وتفسير الكميات الكبيرة من البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة استطلاعات Typhoon.

إن عكس CGI لبيانات قابلية الشحن والتوصيل التي تنتجها Typhoon عبر كامل رخصة الاستكشاف قد أدى في النهاية إلى تحقيق هدفين ذوي أولوية عالية للحفر.

“إيفانهو إلكتريك” “ومعادن” تحددان 3 أهداف

وحددت نتائج المسح السابقة التي تم الكشف عنها في 9 يناير 2024 ثلاثة أهداف ذات أولوية عالية جنوب منجم العمار، ومع ذلك، فقد أدت أعمال التحقق اللاحقة ونتائج Typhoon™ إلى تحسين أهداف الحفر هذه إلى “المنطقة ب” و”أم الضبح”.

المنطقة الأولى ذات الأولوية العالية تسمى “المنطقة ب”، وهي منطقة تم استكشافها سابقًا من قبل مكتب البحوث الجيولوجية الفرنسي “BRGM” في الثمانينيات.

وحددت BRGM عدة مناطق على السطح بها تغيرات جيولوجية وتمعدن، بما في ذلك المنطقة ب، التي تتميز أيضًا بالتعدين الحرفي القديم للذهب على السطح، مما يدل على وجود تمعدن تاريخي بالقرب من السطح.

أما المنطقة الثانية ذات الأولوية العالية فتسمى “أم الضبح”، وتقع شمال رخصة استكشاف أم الشلاهب عند الحد الشمالي لشبكة المسح التي تم الانتهاء منها مؤخرًا.

وحددت الخرائط والحفر السابقة التي أجرتها BRGM في الثمانينيات منطقة تظهر تمعدن الكبريتيد البركاني الضخم (“VMS”) في فتحات الحفر الخاصة بها.

ويبلغ طول المنطقة المتغيرة حوالي 360 مترًا وقد لوحظت أكاسيد النحاس محليًا في الكسور وانقسام الصخور على السطح.

ومن المتوقع أن يبدأ الحفر في هذين الهدفين ذوي الأولوية قبل نهاية مايو 2024.

وبما أن المسح في أم الشلاهب شمل موقع منجم العمار للذهب والنحاس والزنك، فإن تحديد الأهداف الجيولوجية الموجودة في المنجم أو القريبة منه يمثل أيضًا أولوية.

توسيع أنشطة الاستكشاف في المشروع المشترك مع “معادن”

ووفق البيان، فقد انتقلت الآن أعمال المسح Typhoon إلى رخصة استكشاف العمار 11 التي تقع إلى الشمال مباشرة من أم الضبح، وتم اختيارها بسبب اتجاه الشذوذات الجيوفيزيائية في أم الضبح إلى هذه الرخصة.

بالإضافة إلى ذلك، في حين ركزت أنشطة الاستكشاف الأولية على حزام العمار، فإن أعمال الاستكشاف المبكر ستبدأ في الربع الثاني في منطقة “جيهاب” في منطقة حزام وادي بيضة الواقعة على بعد ما بين 220 كم و270 كم جنوب شرق جدة.

وتم الانتهاء من الحفر المحدود ولكن لم يتم توسيعه إلى ما هو أبعد من التعبير السطحي المحدود.

وصول الجيل الجديد من وحدات Typhoon إلى السعودية

وتعتبر Gehab أولوية قصوى لأعمال المسح Typhoon™ بمجرد وصول أول وحدة من الجيل الجديد Typhoon™ إلى المملكة العربية السعودية. وقبل ذلك، ستبدأ أعمال رسم الخرائط وأخذ العينات الجيولوجية في الربع الثاني لتوفير البيانات الجيولوجية والجيوكيميائية لدمجها في نموذج Typhoon.

ومع وصول الجيل الجديد من وحدات Typhoon إلى المملكة العربية السعودية، سيتم نشرها في المناطق الأخرى ذات الأولوية العالية في حزام العمار حيث حددت صور الأقمار الصناعية والأعمال التاريخية تغيرات السطح التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالتمعدن.

اكتمل بناء أول وحدة Typhoon من الجيل الجديد بطلب من المشروع المشترك مع “معادن”.

شراء 3 وحدات من الجيل الجديد لـ Typhoon

وقام المشروع المشترك بشراء ثلاث وحدات من الجيل الجديد من Typhoon، أكملت أولها اختبار القبول في منشأة التصنيع في تولوز، فرنسا في مارس 2024، وهي في طريقها حاليًا إلى المملكة العربية السعودية.

وسيتم الانتهاء من وحدتي الجيل الجديد التاليتين في النصف الأول من عام 2024. وفي هذه الأثناء، يستخدم المشروع المشترك حاليًا وحدتي Typhoon المملوكتين لشركة Ivanhoe Electric.