مصر تُراهن على الصناعة.. 145 مليار دولار صادرات مستهدفة بحلول 2030

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، على أن الفترة القادمة ستشهد تركيزًا كاملًا على دعم قطاعي التصنيع والتصدير، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع رجال الأعمال والمُصنِّعين الجادين.

وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه مع مسؤولي المجالس التصديرية، أن المستهدف خلال الفترة القادمة هو تحقيق نسبة نمو سنوي لا تقل عن 15% لكل القطاعات التصديرية، والتي تتركز بشكل أساسي في قطاع الصناعة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، تخطط مصر لرفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مقارنة بحوالي 53 مليار دولار في عام 2023. ويعتبر هذا الهدف “قابل للتطبيق” ويمكن تجاوزه، مشيرًا إلى أهمية تكامُل المنظومة أن تتجانس وتتناغم ما بين الدولة والقطاع الخاص.

وتابع، أنه يجرى النقاش مع المجالس التصديرية بشأن إعادة هيكلة منظومة الصادرات ورد الأعباء التصديرية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع.

وأوضح أنه “لا جدوى من توفير دعم صادرات مطلق أو عام، بل على العكس، تم مطالبة كل مجلس تصديري بتحديد الأسواق التي يستهدفها والمتطلبات التي يمكن دعمه من خلالها.”

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية برامج دعم الصادرات التي تشجع المستثمرين، موضحًا أن كل مجلس تصديري سيقوم بوضع خطته الخاصة، وخلال الأسبوعين القادمين ستقوم الحكومة بالتنسيق مع المجالس التصديرية لإطلاق تلك الخطط.

وأوضح مدبولي أن الحكومة قد حددت الصناعات والقطاعات التي تعمل على زيادة المكون المحلي بها، بما يتماشى مع هدف الدولة بتعميق التصنيع وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتغطية احتياجات السوق المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع على مدار الساعة كل مستثمر جاد، وأن مكتبه مفتوح لأي مستثمر جاد، وأنهم مستعدون لتذليل أي عقبات لتمكين المستثمرين من تحقيق مستهدفاتهم.

وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية التي تدخل السوق المصرية حاليًا، وقد بدأت في إنشاء مصانع لها على أعلى مستوى في فترة أقل من سنة، وبدأت في الإنتاج والتشغيل التجريبي. وشدد على أن الحكومة لديها إيمان كامل بأن الصناعة هي قاطرة التنمية خلال الفترة القادمة.