7مليارات يورو استثمارات أوروبية لإنشاء 3 مصانع عملاقة للسيارات الكهربائية

جمعت اثنتين من أكبر شركات صناعة السيارات في أوروبا، هما مرسيدس بنز وستيلانتس، حوالي 4.4 مليار يورو لإنشاء 3 مصانع عملاقة جديدة للسيارات الكهربائية (EV) في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة.

وقالت الشركات في بيان صحفي إن إجمالي الأموال اللازمة لهذه المصانع من المتوقع أن يصل إلى حوالي 7 مليارات يورو.

وسيتم إنشاء المصانع في كايزرسلاوترن في ألمانيا، وتيرمولي في إيطاليا، وموقع آخر لم يكشف عنه في فرنسا. ومن المتوقع أن يتم توظيف حوالي 6000 شخص في المجموع.

ومن بين البنوك التي مولت المشروع بنك بي إن بي باريبا ودويتشه بنك واينتيسا سانباولو، وساهمت الحكومتان الألمانية والفرنسية أيضًا بنحو 1.3 مليار يورو، لكن نظيرتهما الإيطالية لم تقدم الأموال بعد.

لماذا هذا الدفع المفاجئ نحو مصانع السيارات الكهربائية العملاقة في أوروبا؟

تأتي هذه الخطوة في وقت يشعر فيه قطاع السيارات الأوروبي بالقلق أكثر من أي وقت مضى بشأن الهيمنة الصينية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية.

ويسلط موقع Statista الضوء على أن الصين أنتجت حوالي 5.47 مليون سيارة تعمل بالبطارية في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من نصف السيارات الكهربائية العالمية.

كما تجاوزت مبيعات السيارات التي تعمل بالبطارية فقط من شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، شركة Tesla في الربع الرابع من عام 2023، حيث وصلت إلى 526000، مقابل 484500 للأخيرة.

وقد أدى هذا إلى خلق المزيد من المخاوف من أن الصين تحتل موقعا رئيسيا في سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية، والذي يمكن أن تستخدمه كوسيلة ضغط في حالة ظهور المزيد من التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أيضا أن تقوم الصين ببناء حوالي 160 مصنعا ضخما إضافيا بحلول نهاية العقد، في حين من المتوقع أن تضيف أوروبا حوالي 36 مصنعا آخر فقط، وفقًا لشركة Benchmark Mineral Intelligence. وهذا من شأنه أن يجعل السيارات الكهربائية الصينية أرخص من ذي قبل، حيث سيتم إنتاج المزيد من البطاريات محليا.

تم إطلاق شركة خلايا السيارات (ACC) كقوة مضادة لهذه الهيمنة الصينية المتنامية، من خلال مساعدة أوروبا على تطوير خططها الخاصة لبناء بطاريات السيارات الكهربائية محليا.

نظرًا لأن جزءا كبيرا من تكلفة المركبات الكهربائية يمكن أن يأتي من البطاريات، فإن البطاريات من مصادر محلية يمكن أن تقطع شوطا طويلا في خفض أسعار المركبات الكهربائية، فضلا عن تسهيل تراكم الإمدادات.

وفقا لرئيس شركة ACC، يان فنسنت، فإن “الانتقال إلى كهربة المركبات لا يزال في الطريق. ولمواجهة هذا التحدي الهائل، يجب أن يكون عملاؤنا قادرين على الاعتماد على لاعبين أوروبيين أقوياء وموثوقين مثل ACC، القادرين على تقديم كميات كبيرة من البطاريات التنافسية ذات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منخفضة.

تعد شركة ACC جزءا من الاتجاه المتزايد لتطوير المصانع العملاقة في أوروبا، مع شركة Northvolt السويدية الناشئة، ومجموعة Tata Group التي أعلنت أيضا عن خطط لبناء مصانع السيارات وتوسيعها في السنوات المقبلة.