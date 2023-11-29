منطقة جازان تستعد لمشروعات صناعية بقيمة 31 مليار ريال

أكد خالد بن محمد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالسعودية، أنه تم توقيع خلال منتدى جازان للاستثمار، حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية تتجاوز قيمتها 31 مليار ريال، في القطاعِ الصناعي.

وأضاف السالم، كما تم توقيع 11 مذكرة تفاهم، وعرض مجموعة من الفرصِ الاستثمارية النوعية في القطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية، وإيجاد أكثر من 7 آلاف وظيفة، لشباب منطقة جازان، وأوضح، أن مشاركة الهيئة في المنتدى، تؤكد سعيها لتعزيزِ النمو الاقتصادي بالمنطقة.

وأضاف، أن أهمية مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، تأتي من قربِها من الأسواقِ الأوروبية والإفريقية بسبب موقعها الجغرافيِ، مشيرا إلى أن أول شحنة تم تصديرها من منتجات المدينة كانت إلى أمريكا عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وأكد أن مدينة جازان، هي منصة للاستثمارِ السعوديِ الصيني، حيث تحتضن أول المناطقِ الاقتصادية الخاصة بالسعودية بمساحة 24 كيلومترًا مربعا لدعم الصناعات التعدينية التحويلية، والصناعات الغذائية التحويلية، والخدمات اللوجستية.

وعقدت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية عددا من الاتفاقيات، اليوم الأربعاء، من أبرزها:

1- اتفاقية استثمارية مع شركة القرية السعودية العالمية الصناعية القابضة، لبناء مجمع للصناعات المتعددة بالشراكة مع شركاء كوريين، باستثمارات 21.8 مليار ريال.

2- اتفاقية مع شركة وانق كانق، لإنشاء مصنع لإنتاج الزجاج المصقول، والزجاج الكهروضوئي، باستثمارات 5 مليارات ريال.

3- اتفاقية مع شركة “كا كاي”، لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوات الصحية، باستثمارات مليار ريال.

4- اتفاقية مع شركة “أنتاب”، لإنتاج مادة الصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك، باستثمارات 356 مليون ريال.