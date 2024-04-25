“مبكو” السعودية تدشن مصنعا للورق المقوي بـ 1.8 مليار ريال

قالت شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق “مبكو” (MEPCO)، إنها تمضي قدماً في إنشاء مصنع لتصنيع الورق المقوى بقيمة 1.8 مليار ريال، وفق بيان إفصاح لـ “تداول”.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة “PIF”، على حصة 23% في شركة الورق في يناير 2024، مما يجعله أكبر مساهم.

الطاقة الإنتاجية لمصنع “مبكو” الجديد

وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 450 ألف طن سنويًا، ومن المتوقع أن يحقق عوائد قدرها 14.5% سنويا.

إلى ذلك، أشارت شركة “مبكو“، إلى أنه تمت الموافقة على تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة لإدارة المشروع، ومن المقرر أن يبدأ إنشاء الخط الورقي الخامس بحلول الربع الثالث من عام 2024، على أن يبدأ الإنتاج التجاري في الربع الرابع من عام 2027، وسيستمر الإنتاج التجريبي لمدة شهر واحد.

كيف يتم تمويل مشروع مصنع الورق الجديد؟

وستقوم الشركة بتمويل المشروع من مواردها الخاصة بما في ذلك عائدات بيع الأسهم إلى صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب القروض طويلة الأجل من المقرضين المحليين.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2027، ولا يوجد أي أطراف ذات علاقة بالصفقة.

عقد توريد ماكينات المصنع مع شركة “فويث” الألمانية

وقالت شركة “مبكو”، في إفصاح آخر إنها وقعت عقدًا للهندسة والتوريد لمدة 36 شهرًا مع شركة “فويث”، ومقرها ألمانيا لتصنيع وتوريد والإشراف على تركيب الماكينة.

وتتجاوز قيمة العقد 62% من إجمالي إيرادات الشركة، بحسب آخر البيانات المالية السنوية المدققة.

أشار البيان إلى أن العقد يتضمن شراء خط كامل لآلة إنتاج الورق بطاقة إنتاجية 450 ألف طن سنويا، وسرعة 1600 متر/دقيقة.

وسيكون تصنيع الآلة، وتوريدها، والإشراف على تركيبها على عاتق الطرف الآخر.