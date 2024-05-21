استثمارات بقيمة 88 مليار ريال للاكتفاء الذاتي بالغذاء في السعودية

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن المملكة تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، حيث تم وضع استراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المملكة من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ.

كشف عن أبرز الإنجازات في هذا السياق، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 100% في منتجات الألبان، و52% في الأسماك، و68% في الدواجن، وذلك خلال افتتاحه لمعرض “سعودي فود شو”، الذي يقام تحت رعايته بشراكة استراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، و “شركة كون العالمية”، بمدينة الرياض.

وجاءت هذه الإنجازات في ظل امتلاك المملكة لقاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية، بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال، مشيرًا إلى ما تسعى له وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركائها إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية وتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية.

و تقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، ودراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في مجالات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية هي من بين المساعي التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركاء.

كما أوضح الوزير، أن المملكة تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، حيث تم وضع استراتيجية تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المملكة من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ، وذلك استنادًا إلى عدة استراتيجيات تنسجم مع رؤية المملكة لعام 2030، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة واستراتيجية التوطين والصادرات.