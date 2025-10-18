لأول مرة.. مصر تشتري 5400 مكيف سعودي

أفادت صحيفة سعودية اليوم السبت أن مصر تعتزم شراء 5400 وحدة تكييف (مكيف) من المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري 2025 وهي الحالة الأولى من نوعها.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية” نقلاً عن مهند الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية إن السعودية وقعت اتفاقية تصدير 5400 وحدة تكييف محلية الصنع إلى السوق المصرية، على دفعات خلال 2025.

– الصناعات الوطنية التي سيتم تصديرها ستستخدم في أحد مشاريع التطوير العقاري في #مصر



وأوضح الشيخ أن الصناعات الوطنية السعودية “التي سيتم تصديرها ستستخدم في أحد مشاريع التطوير العقاري في #مصر التابعة لشركة ORA، وذلك بالشراكة مع شركة راية للإلكترونيات”.

وأكد أن جميع الوحدات المصدرة تنتج تحت شعار “صنع في السعودية” في مجمع يورك الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهو أكبر منشأة تصنيع تابعة لجونسون كنترولز في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يصدر المصنع أكثر من 30 بالمئة من إنتاجه إلى 26 دولة حول العالم، بما في ذلك أمريكا والصين، في حين يمثل الإنتاج المحلي أكثر من 80 بالمئة من مبيعات الشركة.

و”جونسون كنترولز العربية” هي مشروع مشترك تأسست في السعودية عام 2000 وتخدم منطقة الشرق الأوسط، وتقدم حلولها في مشاريع كبرى كالمطارات والجامعات والمستشفيات.

وقال الشيخ “يجسد هذا الإنجاز أكثر من مجرد شراكة تجارية، فهو تأكيد على قدرة الصناعة السعودية على التوسع عالمياً وتصدير الابتكار إلى أسواق جديدة، ويبرزها كمركز عالمي لتصميم وتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة في مجال أنظمة التكييف الذكية”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع باسم مجاهد “نعتز بهذه الشراكة التي تظهر ثقة جونسون كنترولز العربية في قدرات راية للإلكترونيات التشغيلية والتجارية، وتعد خطوة إستراتيجية نحو تقديم حلول تكييف متطورة تلبي احتياجات السوق المصرية، وتواكب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية داخل البيئات السكنية والتجارية”.

وبحسب تقرير الصحيفة، تتميز وحدات التكييف YORK® Hi-End R32 Inverter Hi-Wall بكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة، واعتمادها على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) للتحكم الذكي بدرجات الحرارة وجودة الهواء الداخلي، وقد تم تطوير هذه الأنظمة بدعم من مركز الأبحاث والتطوير التابع لجونسون كنترولز العربية في جدة لتلبية متطلبات الأسواق الإقليمية المختلفة.

ويعد مجمع يورك الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أكبر مصانع مجموعة جونسون كونترولز العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وتشهد مصر؛ أكبر دولة عربية من حيث السكان، طلباً مرتفعاً على أجهزة التكييف وخاصة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الدولة الإفريقية المطلة على البحر المتوسط.

وتضم مصر مصانع لشركات عالمية ومحلية تقوم بتصنيع أجهزة التكييف محلياً مثل مصنع “شارب” الذي يعمل منذ العام 2006، وبدأت شركة إل جي الكورية تصنيع التكييفات محلياً في العام 2024 بالتعاون مع شركة راية، وغيرهما.