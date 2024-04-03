الخليج على أعتاب عصر جديد في قطاع التعدين.. إيرادات مهولة

تستثمر دول الخليج بكثافة في قطاع التعدين، وخاصة النيكل، والنحاس، وغيرها من المعادن الحيوية سعيا لتأمين الموارد المطلوبة لإنتاج الطاقة النظيفة، وخطوط نقل الطاقة، والسيارات الكهربائية، وتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، بحسب فايننشال تايمز.

ورغم أن قطاع الوقود التقليدي يدر عوائد سنوية لدول الخليج تقدر بنحو 400 مليار دولار، فإن قطاع التعدين يعد مرتكزا واعدا مع ابتعاد دول العالم عن الوقود الأحفوري.

إمكانات هائلة في قطاع التعدين

ونقلت فايننشال تايمز، عن المدير الإداري لشركة استشارات التعدين دراجومان توم هارلي، قوله إن منطقة الخليج لديها إمكانات هائلة لإنشاء واحدة من كبرى صناعات التعدين في العالم.

وفي الوقت نفسه، تستثمر المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة بكثافة في التقنيات الجديدة بقطاع التعدين، وسوف تحتاجان إلى الوصول إلى إمداداتهما الثابتة من المواد الخام.

وتستعد المملكة العربية السعودية لاستغلال ما تقدر قيمته بـ 2.5 تريليون دولار من الأصول المعدنية المحلية بمساعدة أكبر مصدر للنفط في العالم، أرامكو السعودية، إلى جانب مجموعة التعدين الحكومية “معادن”.

لكن جني ثمار الاستكشاف في قطاع التعدين، سيستغرق سنوات، إن لم يكن أكثر من عقد من الزمن.

أكبر برنامج تنقيب في العالم

وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في مؤتمر التعدين لمنتدى مستقبل المعادن في الرياض في يناير الماضي: “لدينا الآن أكبر برنامج تنقيب في العالم”.. “لكننا لا نملك جميع أنواع المعادن التي نحتاجها لمبادراتنا المستقبلية”.

ولمعالجة ذلك، تهدف المملكة إلى تأمين النحاس، وخام الحديد، والليثيوم، والنيكل، من الخارج لمعالجتها محليًا من خلال شركة منارة للمعادن، وهو مشروع مشترك تم إنشاؤه العام الماضي بين معادن، وصندوق الاستثمارات العامة.

مستقبل واعد لقطاع التعدين

وتسعى السعودية، جاهدة على زيادة إيرادات قطاع التعدين إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2035، من 17 مليار دولار حاليا، فيما تسعى الإمارات لعقد شراكات على مستوى الحكومات في قطاع التعدين بتركيز على قارة أفريقيا.

وبالنسبة سلطنة عمان، فقد بدأت بناء ما ترجح التوقعات أن يصبح أكبر مصنع في العالم للصلب الأخضر، الذي من المخطط أن يستخدم خام الحديد من الكاميرون.

وأيضا اقتنص جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) حصة ضخمة في شركة جلينكور السويسرية للتعدين وتجارة السلع.

مصر ضمن خطط قطاع التعدين

وانطلقت أيضا مشروعات التعدين الخليجية إلى دول إقليمية أهمها مصر؛ حيث وقعت السعودية في يناير مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين، وتشجيع دور القطاع الخاص في مجال الثروة المعدنية بالبلدين.

كما تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة، على تعزيز أهدافها الاستراتيجية من خلال التعدين.

ويقول ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، إن الإمارات تسعى إلى التعاون بين الحكومات في مجال المعادن، وإن هناك “الكثير من التركيز على القارة الأفريقية”.

وبالنسبة للإمارات، فقد كانت مجموعة موانئ دبي العالمية، قد وضعت مؤخرا حجر الأساس لمنطقتها اللوجستية بالعين السخنة باستثمارات 80 مليون دولار، بينما تلقي موانئ أبو ظبي بثقلها في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية بمصر.

وتمتلك الإمارات، شبكة واسعة من الموانئ، والمراكز اللوجستية عبر قارة أفريقيا تجعل دبي “مركزا رئيسيا لتجارة المعادن الثمينة”.

ترحيب الدول الغنية بالموارد في أفريقيا

وترحب الدول الغنية بالموارد في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، بدخول دول الخليج قطاعات التعدين بها، بدلا من الشركات الغربية التي استحوذت على قطاع التعدين لعقود، وتجنبا للتوترات بين الولايات المتحدة، والصين بخصوص الثروات المعدنية لهذه الدول، بشأن النحاس، وخام الحديد، والليثيوم، وهي الموارد التي تحتاجها القوتان لكهربة اقتصاداتهما.

بالنسبة لمجموعات التعدين الدولية التي تسعى أيضًا إلى التغلب على التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن الموارد الطبيعية، يوفر الشرق الأوسط مكانًا محايدًا لمعالجة المعادن ورأس المال ومقار الشركات. أعلنت شركة SRG Mining، وهي شركة تعدين للجرافيت، تعرضت لعاصفة سياسية في كندا بسبب خطة فاشلة للتعاون مع شركة C-One الصينية، في فبراير أنها ستنتقل إلى الإمارات.

ولتلبية أهداف تغير المناخ العالمي – من خلال بناء الطاقة الشمسية، وتحويل أساطيل السيارات الكهربائية وتعزيز شبكات الكهرباء – يجب إنفاق حوالي 4.1 تريليون دولار على التعدين، والتكرير، وصهر المعادن المهمة، وفقا لشركة وود ماكنزي الاستشارية.