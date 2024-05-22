فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inصناعةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأخبار عربيةاستثمارالسلعالشرق الأوسطدولسياسة واقتصاد

“فينكانتيري” الإيطالية تتوسع إقليميا في السعودية.. وحدة لبناء السفن

إطلاق “فينكانتيري أرابيا للخدمات البحرية”، يهدف إلى دعم رؤية المملكة 2030 لتطوير بناء السفن.

فريق التحرير by فريق التحرير
"فينكانتيري" الإيطالية تتوسع إقليميا في السعودية.. وحدة لبناء السفن
"فينكانتيري" الإيطالية تتوسع إقليميا في السعودية.. وحدة لبناء السفن

أعلنت “فينكانتيري” الإيطالية، الأربعاء، عن دخولها إلى المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق الشركة الجديدة “فينكانتيري أرابيا للخدمات البحرية”، وفق بيان للشركة.

ووفق البيان، تستهدف شركة “فينكانتيري” الإيطالية من إطلاق Fincantieri Arabia، دعم “رؤية المملكة 2030” في قطاعات الرحلات السياحية، والصناعات الدفاعية، والخدمات البحرية، حسب رويترز.

أهداف “فينكانتيري أرابيا للخدمات البحرية”

"فينكانتيري" الإيطالية تتوسع إقليميا في السعودية.. وحدة لبناء السفن

وعلق بيروبرتو فولجيرو، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة Fincantieri قائلاً:” مع “فينكانتيري أرابيا للخدمات البحرية”، نعمل على تعزيز وجودنا في المملكة العربية السعودية بهدف إقامة شراكة استراتيجية وطويلة الأمد لتطوير بناء السفن في البلاد من خلال نهج توطين الأعمال التجارية المتعددة”.

وأضاف: أن هذه الخطوة الأولى ستسمح لنا أيضًا باغتنام الفرص المهمة في سوق استراتيجي مثل المملكة العربية السعودية، وبالتالي خلق المزيد من الفرص للنمو والتوسع في قطاع الدفاع الدولي.

وإثر إعلان الشركة تخلى سهم “Fincantieri” يوم الأربعاء عن 1.2% ليصل إلى 0.60 يورو للسهم الواحد.

Fincantieri الإيطالية تعزز وجودها في الشرق الأوسط

"فينكانتيري" الإيطالية تتوسع إقليميا في السعودية.. وحدة لبناء السفن

وتسعى الشركة المملوكة للحكومة الإيطالية لتعزيز وجودها في الشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية، ضمن استراتيجيتها لزيادة تركيزها على قطاع الصناعات الدفاعية الذي يمثل حاليا نحو ربع إيراداتها.

والإثنين الماضي، كانت الشركة الإيطالية، قد وضعت اللمسات النهائية على مشروع مشترك لبناء السفن يسمى مايسترال مع مجموعة إيدج الإماراتية، والتي تبلغ قيمتها نحو 400 مليون يورو (433 مليون دولار)، بهدف تزويد قوات خفر السواحل الإماراتية بـ10 سفن دورية متقدمة بطول 51 مترا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...