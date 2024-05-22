“فينكانتيري” الإيطالية تتوسع إقليميا في السعودية.. وحدة لبناء السفن

أعلنت “فينكانتيري” الإيطالية، الأربعاء، عن دخولها إلى المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق الشركة الجديدة “فينكانتيري أرابيا للخدمات البحرية”، وفق بيان للشركة.

ووفق البيان، تستهدف شركة “فينكانتيري” الإيطالية من إطلاق Fincantieri Arabia، دعم “رؤية المملكة 2030” في قطاعات الرحلات السياحية، والصناعات الدفاعية، والخدمات البحرية، حسب رويترز.

أهداف “فينكانتيري أرابيا للخدمات البحرية”

وعلق بيروبرتو فولجيرو، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة Fincantieri قائلاً:” مع “فينكانتيري أرابيا للخدمات البحرية”، نعمل على تعزيز وجودنا في المملكة العربية السعودية بهدف إقامة شراكة استراتيجية وطويلة الأمد لتطوير بناء السفن في البلاد من خلال نهج توطين الأعمال التجارية المتعددة”.

وأضاف: أن هذه الخطوة الأولى ستسمح لنا أيضًا باغتنام الفرص المهمة في سوق استراتيجي مثل المملكة العربية السعودية، وبالتالي خلق المزيد من الفرص للنمو والتوسع في قطاع الدفاع الدولي.

وإثر إعلان الشركة تخلى سهم “Fincantieri” يوم الأربعاء عن 1.2% ليصل إلى 0.60 يورو للسهم الواحد.

Fincantieri الإيطالية تعزز وجودها في الشرق الأوسط

وتسعى الشركة المملوكة للحكومة الإيطالية لتعزيز وجودها في الشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية، ضمن استراتيجيتها لزيادة تركيزها على قطاع الصناعات الدفاعية الذي يمثل حاليا نحو ربع إيراداتها.

والإثنين الماضي، كانت الشركة الإيطالية، قد وضعت اللمسات النهائية على مشروع مشترك لبناء السفن يسمى مايسترال مع مجموعة إيدج الإماراتية، والتي تبلغ قيمتها نحو 400 مليون يورو (433 مليون دولار)، بهدف تزويد قوات خفر السواحل الإماراتية بـ10 سفن دورية متقدمة بطول 51 مترا.