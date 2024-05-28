فيرتيغلوب تتعاقد مع "تيكنيمونت" لتطوير منشأة إنتاج أمونيا في الإمارات

أعلنت شركة “فيرتيغلوب”، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، عن ترسية عقد تطوير منشأة إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة إنتاجية قدرها مليون طن سنوياً على شركة “تيكنيمونت” (Tecnimont)، وذلك وفقًا لإفصاح من الشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال تشييد المنشأة في الربع الثالث من العام الحالي، على أن تبدأ عمليات التشغيل خلال عام 2027.

وستساهم هذه المنشأة، التي ستصل طاقتها الإنتاجية إلى مليون طن سنويًا، في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للطاقة النظيفة والمتجددة.

كما يُتوقع أن تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف “أدنوك” في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، حيث ستنتج المرحلة الأولى من المنشأة أمونيا أقل انبعاثات بنسبة 50% عن الأمونيا التقليدية، مع التركيز على خفض الانبعاثات بشكل أكبر عبر تقنية التقاط الكربون واحتجازه.

وتجدر الإشارة إلى أن “أدنوك” قد سلمت إلى شركة “ميتسوي آند كو” (Mitsui & Co.) في أيار/مايو الجاري أول شحنة تجارية معتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون أنتجتها “فيرتيغلوب” بالاستعانة بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه.