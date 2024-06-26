6 شركات تفوز بعقود تعدين في 4 مناطق سعودية

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نتائج الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية، والتي شملت منح رخص الكشف في ستة مواقع تعدينية، تحتوي هذه المواقع على خامات معادن الأساس والمعادن الثمينة مثل الذهب، الفضة، الزنك، والنحاس.



وتمتد هذه المواقع عبر مناطق مختلفة من المملكة، مما يعزز من فرص استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في البلاد.



صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، بأن الجولة الخامسة من المنافسات التعدينية شهدت فوز شركة “ديسكفري العربية للتعدين” برخصة كشف موقع “الحلاحلة”، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) برخصتي كشف لموقعي “جبل قرن” و”الهجرة”.

كما فاز تحالف “شركة مجموعة إقليد وشركة اندوتان للتعدين” برخصة كشف موقع “مكمن حجاب”، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) برخصة كشف موقع “النماص”، وأخيرًا شركة “رويال رودز العربية” برخصة كشف موقع “المياه”.



وأوضح أن هذه المنافسة تعد الأكبر على مستوى المملكة، حيث تلقت الوزارة 30 عرضًا من 18 شركة محلية ودولية. تم تقييم العروض بناءً على الخبرات الفنية، برامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية. شملت الجولة ستة مواقع بمساحة إجمالية تقارب 1000 كيلومتر مربع.



وأكد الجراح أن الشركات الفائزة التزمت بإنفاق أكثر من 136 مليون ريال سعودي على عمليات الاستكشاف، بالإضافة إلى 15 مليون ريال سعودي مخصصة لتنمية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية وخلق فرص وظيفية في المناطق الأقل نموًا.



على سبيل المثال، التزمت شركة “ديسكفري العربية للتعدين” بصرف 4.9 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في موقع “الحلاحلة” بنجران خلال أول عامين، تشمل حفر 2000 متر، و20000 متر في السنوات الثلاث التالية. كما التزمت الشركة بصرف 1.87 مليون ريال على التنمية الاجتماعية وتخصيص 65% من الوظائف لأبناء وبنات المجتمعات المجاورة.



أما شركة “أماك”، فقد التزمت بصرف 46 مليون ريال على الأعمال الفنية في موقع “جبل قرن” بنجران، وحفر 15500 متر، بالإضافة إلى 3.5 مليون ريال للمبادرات المجتمعية. في موقع “الهجرة” بعسير، خصصت الشركة 46 مليون ريال لأعمال الاستكشاف و8.5 مليون ريال للمبادرات المجتمعية.



من جهته، تعهد تحالف “شركة مجموعة إقليد وشركة اندوتان” بصرف 6.3 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في موقع “مكمن حجاب” بالرياض، بما في ذلك حفر 10000 متر، و200000 ريال للمبادرات المجتمعية.

في موقع “النماص” بعسير، التزمت شركة “معادن” بصرف 17.9 مليون ريال على أعمال الاستكشاف و1.35 مليون ريال للمبادرات المجتمعية، فيما التزمت شركة “رويال رودز العربية” بصرف 14.6 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في موقع “المياه” بمكة المكرمة.



وأعلنت الوزارة أنها تعمل على إطلاق الجولة السادسة من منافسات رخص الكشف خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي ستشهد طرح 9 رخص كشف جديدة بهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في تطوير القطاع.

ودعت المستثمرين المهتمين للاطلاع على المواقع المتاحة للمنافسة عبر منصة تعدين.