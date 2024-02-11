لماذا تفضل صناعة النفط الأمريكية “ترامب” في منصب الرئيس؟

تبرعت صناعة النفط والغاز الأمريكية بمبلغ 7.36 مليون دولار لحملة دونالد ترامب، مما أدى بوضوح إلى تفضيله على منافسته الجمهورية على الترشيح، نيكي هالي، وعلى الرئيس الحالي جو بايدن الذي أثار غضب القطاع بمعظم سياساته في مجال الطاقة منذ توليه منصبه.

تبرعت مجموعات خارج حملة ترامب في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية بمبلغ 7,365,208 دولارات لترامب، مقارنة بنحو 807,233 دولارا فقط لمنافسته المتبقية على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، هيلي، و634,736 دولارا فقط لحملة بايدن، وفقًا للبيانات التي جمعتها OpenSecrets.

تشير بلومبرغ إلى أن بعض المانحين في صناعة النفط والغاز، بما في ذلك رائد الصخر الزيتي هارولد هام، تبرعوا العام الماضي لكل من هيلي وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، لأنهم لم يعتقدوا أن ترامب لديه فرصة للفوز في الانتخابات.

ومع ذلك، بدأ المانحون في صناعة النفط في التبرع بمزيد من الأموال لترامب في النصف الأخير من عام 2023.

لم يُقدم قطاع النفط والغاز على التبرع لحملة الرئيس بايدن، على الرغم من أن إنتاج النفط والغاز الأمريكي وصل إلى مستويات قياسية خلال فترة ولايته الحالية كرئيس.

وازدهر إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة وصادراتها من النفط والغاز الطبيعي المسال العام الماضي، لكن معظم العاملين في الصناعة يقولون إن هذا حدث على الرغم من سياسات بايدن، وليس بفضلها.

ارتفع إنتاج وصادرات الولايات المتحدة من النفط والغاز تحت إشراف بايدن، حيث أنتجت البلاد رقما قياسيا بلغ 13.3 مليون برميل من النفط الخام يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ارتفاعا من حوالي 11 مليون برميل يوميا في عام 2020 قبل توليه منصبه.

كما ارتفعت صادرات النفط والغاز، حيث شحنت البلاد ما يقرب من ضعف كمية الغاز الطبيعي إلى الخارج العام الماضي مقارنة بعام 2020، قبل تولي بايدن منصبه.

كانت قواعد انبعاثات الميثان، والتوقف المؤقت للتصاريح الجديدة لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال، من أحدث القضايا التي اختارتها صناعة النفط والغاز الأمريكية مع إدارة بايدن.

وكثيرا ما انتقدت جمعيات القطاع سياسات بايدن في مجال الطاقة ووصفتها بأنها “معادية” لصناعة النفط والغاز وتقوض الاقتصاد والوظائف الأمريكية.

بذل بايدن جهودا أكثر من أي رئيس أمريكي آخر في مواجهة تغير المناخ وتعزيز الطاقة المتجددة، مما يجعله عدوا لطفرة النفط والغاز المحلية، فدعم بايدن للطاقة الخالية من الانبعاثات والسياسات التي تستهدف تلوث النفط والغاز أدى إلى تثبيط المانحين.

في أحدث دراسة استقصائية للطاقة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، قال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات التنقيب والإنتاج: “إن الحرب المستمرة التي تشنها الإدارة على صناعة النفط لها تأثير مؤكد، لكننا نرى أن العالم الحقيقي يحتاج إلى صناعتنا”.

يعد النفط والغاز الآن أحد أهم الصناعات التي تمول حملة ترامب لعام 2024 ومصدرا نقديا مهما لمحاولة عودته إلى البيت الأبيض، فقد كان ترامب حليفا لصناعة النفط خلال فترة ولايته الأولى، وتراجعت إدارته عن تنظيمات عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما التي تستهدف التلوث الصناعي وتشجيع المنافسين الذين لا ينتجون أي انبعاثات على الوقود الأحفوري.