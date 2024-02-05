كانت لحظة فارقة ومميزة في مسيرة الابتكار والتطوير العسكري في المملكة العربية السعودية، حيث قام الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، بتدشين أحدث طائرة نفاثة متقدمة من طراز “هوك تي ١٦٥”.

الطائرة ليست مجرد إنجاز فني، بل هي نتاج لتجميع وتصنيع أجزاء منها بأيدي وطنية بشكل كامل في المملكة.

تأتي هذه الطائرة كجزء من برنامج التعاون الدفاعي السعودي البريطاني، الذي بدأ عام 2017 بالتعاون مع شركة “بي أيه إي سيستمز” البريطانية، والذي يهدف إلى تطوير صناعة الدفاع السعودية ونقل التقنية.

ومن خلال هذا البرنامج، تم تجميع ٢٢ طائرة نفاثة متقدمة في مرافق البرنامج، بما في ذلك المركبات التي ستنضم إلى فريق الصقور السعودية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية.

و شاهد الأمير عرضًا مرئيًا عن برنامج التجميع النهائي للطائرات في المملكة، والذي أسهم في تجميع ٢٢ طائرة نفاثة متقدمة، خلال معرض الدفاع العالمي في الرياض.

ومن هذه الطائرات، ستنضم ١٠ إلى فريق الصقور السعودية، الذي يُعد رمزًا للتميز والكفاءة في القوات الجوية الملكية السعودية.

وفي حفل التدشين، كرَّم الأمير خالد بن سلمان المشاركين في برنامج تجميع الطائرات الذين ساهموا بنسبة تقدر بحوالي ٩٩% في إنجاح المشروع، كما دوَّن الأمير كلمة في سجل زيارات فريق الصقور السعودية، احتفالًا باليوبيل الفضي للفريق ومرور ٢٥ عامًا على تأسيسه، مُؤكدًا على الابتكار والتطور في مجال التكنولوجيا العسكرية في المملكة.

كما كشف المعرض عن الإنتاج العسكري للصناعة السعودية في القطاع الدفاعي، أبرزها أول درون من إنتاج وتصميم شركة سامي السعودية للصناعات العسكرية والتي أطلق عليها اسم “شبحي”، بالإضافة إلى نوع آخر من طائرات الدروان تمت تسميته “عاصف”، بجانب مدرعة عسكرية تحمل اسم “الدهناء”، والكشف عن أول مدفع أطلق عليه اسم “لهب هاوتزر” بمواصفات عالية، بجانب “سموم” أول طائرة دون طيار صنعت بأيد سعودية، كما شهد المعرض أول دورية ذكية كهربائية بصناعة سعودية لشركة “لوسيد”.

ولتأكيد التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، يُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في مجال تجميع الطائرات العسكرية النفاثة في المملكة.

• حضور عدد من أصحاب السمو الملكي والمعالي وقادة الدفاع والأمن.

• الجهات العارضة 773 جهة محلية وعالمية.

• الدول المشاركة 112 دولة من أنحاء العالم.

• إبرام عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التعاون المشترك للشركات المحلية في قطاع الصناعات العسكرية.



تفاعل واسع في اليوم… pic.twitter.com/yYRmaTnqxn — الهيئة العامة للصناعات العسكرية (@GAMI_KSA) February 4, 2024