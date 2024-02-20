فريق التحرير by فريق التحرير

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صفقة بمليار دولار بين التحالف المصري – السعودي والهيئة العربية للتصنيع

تشمل مجالات التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والتحالف المصري – السعودي توريد المستلزمات والتصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية

فريق التحرير by فريق التحرير

وقعت الهيئة العربية للتصنيع اتفاقاً مع التحالف المصري – السعودي، الذي يضم شركات «الوبكو الصناعية”، و”أوكتـا إنترناشونال” عضو مجموعة ديونز للاستثمار، و”سيتى إيدج” المصرية، بقيمة مليار دولار، بهدف التصدير إلى السوق السعودي، من أجل تلبية احتياجات مشروعات التطوير العقاري، التي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة وغيرها.

ويأتي هذا التعاون في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية- السعودية خلال الفترة الراهنة، ولزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.

وتشمل مجالات التعاون توريد المستلزمات والتصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، والمشاركة في الإمداد اللوجيسـتى لمشــروعات التطـوير العقـاري بالمملكة العربية السعودية، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة، وذلك بما يعادل مليار دولار أمريكي في الفترة المقبلة.

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