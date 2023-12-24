صفقة استحواذ “أسمنت القصيم” على “أسمنت حائل” تبلغ 1.3 مليار ريال

أعلنت شركة “أسمنت حائل” في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم عن إبرام اتفاقية تنفيذ ملزمة مع “أسمنت القصيم” بتاريخ 21/12/2023، تقوم بموجبها “أسمنت القصيم” بتقديم عرض لمساهمي “أسمنت حائل” للاستحواذ على جميع أسهم “أسمنت حائل” مقابل إصدار أسهم جديدة في “أسمنت القصيم” بقيمة 1.299 مليار ريال.

وتأتي هذه الصفقة استناداً إلى إعلان شركة “أسمنت حائل” على موقع “تداول السعودية” بتاريخ 25/09/2022 عن إبرام مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة “أسمنت القصيم” في ما يتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية محتملة، بما يشمل الاتفاق غير الملزم على معامل مبادلة الأسهم وهيكل تنفيذ الصفقة المحتملة.

كما تأتي وفقاً لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، وكذلك وفقاً لعدد من الشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ.

وذكرت “أسمنت حائل” أنه بناءً على معامل المبادلة النهائي المتفق عليه والبالغ (0.21) سهم في “أسمنت القصيم” مقابل كل سهم في “أسمنت حائل”، وسعر الإغلاق لسهم “أسمنت القصيم” البالغ (63.20) ريال سعودي كما في 21/12/2023، (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر إعلان الصفقة)، فإن تقييم سعر سهم “أسمنت حائل” لأغراض الصفقة يبلغ (13.27) ريال سعودي، ويبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم “أسمنت حائل” لأغراض الصفقة 1,299 مليار ريال سعودي.

وبعد إتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل ما نسبته (18.6%) من رأس مال “أسمنت القصيم” بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة. وستقوم “أسمنت القصيم” بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بنشر مستند عرض يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة وكما ستقوم شركة “أسمنت حائل” بنشر تعميم مجلس الإدارة لمساهميها.

وأشارت إلى أن إعلان شركة “أسمنت القصيم” المتزامن عن إبرام اتفاقية التنفيذ لا يمثل إعلاناً عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض لأغراض لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويخضع صدور إعلان النية المؤكدة لعدد من الشروط الواردة في اتفاقية التنفيذ والمتعلقة بالتنسيق مع عدد من الجهات التنظيمية للتأكد من متطلبات الموافقة فيما يخص الصفقة. وسيتم الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض من قبل شركة “أسمنت القصيم” في وقت لاحق بعد استيفاء هذه الشروط.

كما أشارت إلى أن الصفقة تحتوي على طرف ذات علاقة، حيث أسست “أسمنت القصيم” صندوقاً استثمارياً خاصاً مُداراً من قِبل مؤسسة سوق مالية مرخصة لغرض الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، وتملك “أسمنت القصيم” كامل وحداته. ويملك هذا الصندوق الاستثماري (2,308,206) سهم من أسهم “أسمنت حائل” تمثل ما نسبته (2.36%) في رأس مال “أسمنت حائل”، ويعد هذا الصندوق الاستثماري طرفاً ذات علاقة وفقاً للائحة الاندماج والاستحواذ.