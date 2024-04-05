فريق التحرير by فريق التحرير

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شركة أدوية مغربية تخطط لإنشاء مصنع إقليمي في السعودية

يعتبر مشروع “سوطيما” خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة الأدوية في المغرب والسعودية، وتلبية احتياجات المنطقة من الأدوية الحديثة بأسعار مناسبة.

فريق التحرير by فريق التحرير
شركة أدوية مغربية تخطط لإنشاء مصنع إقليمي في السعودية

تدرس شركة “سوطيما” (Sothema) المغربية لتصنيع الأدوية، عن نيتها افتتاح فرع إقليمي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويهدف المشروع إلى تغطية احتياجات السوق المحلية في السعودية ودول الخليج العربي بالأدوية الحديثة بأسعار منخفضة، بما يتماشى مع خطط المملكة لخلق صناعة صيدلانية قوية وتنافسية.

وتمتلك “سوطيما” 7 خطوط إنتاج لتصنيع الأدوية بقدرة تناهز 70 مليون وحدة سنويًا. وحققت العام الماضي إيرادات بقيمة 250 مليون دولار بزيادة 10% على أساس سنوي، وأرباحًا بقيمة 26.3 مليون دولار.

وتحتل صناعة الدواء في المغرب المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية، حيث تعمل في القطاع أكثر من 100 شركة ومختبر بإيرادات تجاوزت 21 مليار درهم عام 2022. وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للقطاع نحو 450 مليون علبة دواء.

ولم تفصح الشركة عن حجم الاستثمار المرتقب ونوعية الأدوية المزمع تصنيعها في السعودية كون المشروع لا يزال قيد الدراسة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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