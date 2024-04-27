بطارية ثورية تُتيح شحن السيارات الكهربائية في 10 دقائق فقط لمسافة 600 كيلومتر

كشفت شركة كاتل (CATL)، أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، عن بطارية جديدة ثورية للسيارات الكهربائية تُسمى Shenxing Plus.

مميزات البطارية الجديدة

وتتميز هذه البطارية بقدرتها على تشغيل السيارة لمسافة تصل إلى 600 كيلومتر (370 ميلاً) بعد شحنها لمدة 10 دقائق فقط، يمكن لبطارية الليثيوم والحديد والفوسفات أن تصل إلى 1000 كيلومتر عند الشحن الكامل، وفقًا لما ورد عن “بلومبرج”.

تستخدم في 50 طراز من السيارات الكهربائية

وتمثل بطارية Shenxing Plus ترقية لبطارية Shenxing التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي، والتي يمكنها تشغيل السيارة لمسافة 400 كيلومتر بعد شحن 10 دقائق أو 700 كيلومتر بشحن كامل. وتستخدم بطارية Shenxing حاليًا في 50 طرازًا من السيارات الكهربائية، بما في ذلك سيارة SU7 من شركة شاومي.

وتأتي بطارية Shenxing Plus في إطار سعي CATL المستمر لتطوير بطاريات سريعة الشحن وطويلة الأمد، وذلك بهدف معالجة مشكلتي المدى والبنية التحتية للشحن، اللتان تُعدّان من أهم العقبات التي تواجه اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع.