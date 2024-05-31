تعاون سعودي هولندي لتوطين صناعة المركبات الهيدروجينية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته لهولندا، فرص إنشاء مصنع لتوطين صناعة المركبات والشاحنات التجارية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني في السعودية.

تم خلال الزيارة مناقشة سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين واستعراض الفرص الواعدة لتوطين صناعات نوعية في السعودية في قطاعات حيوية.

كما تم التركيز على تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، حيث تم مناقشة الفرص الواعدة لتوطين صناعات نوعية في السعودية في قطاعات حيوية. وقد أكد الوزير الخريف على أهمية هذا التعاون في تطوير الصناعات المتقدمة والمستدامة في المملكة.

وفي سياق ذلك، التقى الوزير الخريف مع مسؤولي شركة “نوريون” المتخصصة في البتروكيماويات، لمناقشة نقل التقنية الحديثة وتطوير منتجات جديدة.

كما جرى بحث فرص تطوير صناعة الأغذية ذات القيمة المضافة مع شركة “لامب وستون”، إضافة إلى استعراض فرص التوسع في إنتاج الدهانات مع شركة “أكزو نوبل”.

ومن بين أبرز اللقاءات التي جرت خلال الزيارة كانت مع شركة “فدل ندكار”، حيث تم بحث فرص إنشاء مصنع لتوطين صناعة المركبات والشاحنات التجارية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني في المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه الزيارة في إطار سعي السعودية لتعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأوروبية.