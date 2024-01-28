بزيادة 27 ألف جنيه.. سعر طن حديد التسليح في مصر يتضاعف في عام

يواصل سعر طن حديد التسليح في مصر ارتفاعاته المستمرة، حيث تضاعفت أسعارها منذ بداية فبراير 2023، حتى 28 يناير 2024، حيث بلغت الزيادة في سعر الطن نحو 27 ألف جنيه.

ورفعت شركة حديد عز، أكبر منتج للصلب في السوق المصرية، سعر بيع طن حديد التسليح مطلع هذا الأسبوع، للمرة الرابعة خلال شهر يناير 2024 فقط.

وأبلغت الشركة عملائها، بإضافة نحو 7 آلاف جنيه، على سعر بيع طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع، ليصبح سعر بيع الطن 55280 ألف جنيه.

ومنذ 28 يناير من العام الماضي، رفعت شركة حديد عز، سعر طن حديد التسليح في مصر بنحو 27725 جنيها للطن، حينما كان سعر بيع الطن وقتها يصل إلى 27528.95 جنيها بالمقارنة مع 55280 ألف جنيه اليوم الأحد 28 يناير 2024، وفقا بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وبلغت قيمة الزيادات التي أضافتها الشركة على أسعارها خلال شهر يناير 2024 فقط، نحو 10500 جنيه، فلجأت الشركة إلى زيادة سعر طن حديد التسليح في مصر للمرة الأولي في شهر يناير 2024، بنحو 4000 جنيها من 38 ألف جنيه إلى 42 ألف جنيه.

وفي المرة الثانية للزيادة خلال شهر يناير 2024، رفعت الشركة سعر طن حديد التسليح في مصر يوم 14 يناير الحالي بزيادة 2500 جنيه ليصل سعر البيع 44500 جنيه للطن.

وفي المرة الثالثة كانت في 20 يناير 2024، حيث قررت الشركة تعديل أسعارها لتصل إلى 48300 جنيه بزيادة تقدر بنحو 3800 جنيه.

وتعتمد شركة حديد عز المصرية على تسعير منتجاتها وفقا لسعر الدولار في السوق الموازية والذي شهد قفزات ضخمة خلال الأيام الماضية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الأحد 28 يناير 2024 نحو 68 جنيها لكل دولار، ليتسع الفارق بين سعر البيع الرسمي للدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء إلى نحو 37 جنيها وهو أمر لم يحدث في مصر من قبل، وفقا لمراقبين للسوق السوداء في مصر.

وبحسب بيانات الشركة، فإن الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة حديد عز تصل إلى نحو 7 ملايين طن من منتجات الصلب من خلال 4 مصانع متكاملة لإنتاج الصلب في مصر.

ويتوزع إنتاج الشركة إلى 4.7 مليون طن من حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب، وما يصل إلى 2.3 مليون طن سنوياً لمصانع مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن، وإلى جانب ذلك، تنتج الشركة الشبك الحديدي الجاهز للاستخدام النهائي في مجال البناء والتشييد.

وتعتبر أسعار الحديد والأسمنت من أهم مواد البناء التي تهم الكثير من المصريين، حيث يبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 7.9 مليون طن، حيث يتم إنتاج 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

سعر طن حديد التسليح في مصر اليوم الأحد 28 يناير 2024 جاءت كالتالي:

سجلت أسعار شركة أركو ستيل للحديد حوالي 53 ألف جنيه.

وصلت أسعار شركة الجيوشى ستيل إلى 50 ألف.

وسجلت أسعار شركة ألكو ستيل نحو 50 ألف جنيه.