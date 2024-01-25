ستراتا الإماراتية تصنع 37 ألف قطعة من هياكل طائرات إيرباص

تمكنت شركة “ستراتا” الإماراتية للتصنيع المتقدم من تصنيع وتوريد 3036 شحنة تتكون من 36 ألفاً و957 قطعة لأجزاء من هياكل الطائرات في إيرباص، بما يعكس التزاماً مستمراً بالجودة والتعاون طويل الأمد بين الشركتين، واحتفالاً بشراكتهما الإستراتيجية المستمرة منذ 15 عاماً.

وبلغ مجموع ما سلّمته “ستراتا” من أجزاء هياكل الطائرات والصناعات المتقدمة منذ بداية مسيرتها في التصنيع في عام 2010، أكثر من 83 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات المختلفة وضمن حزم الأعمال كافة، تم شحنها من خلال 5889 شحنة تم تصديرها من قبل الشركة، انطلاقاً من مدينة العين وصولاً للعملاء في قطاع صناعة الفضاء والطيران حول العالم.

وأبرمت “ستراتا” على مدار الأعوام الماضية شراكات استراتيجية استثنائية، أسهمت في ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في مجال صناعة الطيران من مدينة العين في دولة الإمارات إلى العالم.

وشكل العام المنصرم 2023 نقلة نوعية لـ “ستراتا” في تعزيز حضورها القوي في صناعة قطاع الطيران، وذلك من خلال مواصلة توسيع آفاقها في الشراكات الاستراتيجية ومواكبة التطورات العالمية، ما يعكس حرصها على دعم التقدم الإستراتيجي والابتكار والتطوير المستدام.

كما وقعت “ستراتا” اتفاقية تعاون استراتيجية مع “أدنوك” و”جون كوكريل هيدروجين”، تركز على تصنيع الأقطاب الكهربائية لإنتاج الهيدروجين في الإمارات لأول مرة، في مبادرة تؤكد التزام “ستراتا” بتقليل الانبعاثات وتعزيز قطاع التصنيع المحلي.

وفي سياق توسيع آفاقها، عززت “ستراتا” للتصنيع تعاونها مع “سابكا” التي تعدّ إحدى أهم شركات صناعة الطيران في بلجيكا، بما في ذلك تصنيع وتجميع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات “إيرباص A350-1000” لتوسع الشركة بذلك خبرتها وتعزز موقعها على خارطة صناعة الطيران عالمياً.

واختتمت “ستراتا” للتصنيع العام 2023 بالإعلان عن ارتقائها إلى مكانة (مورّد من الدرجة الأولى) لبرنامج تصنيع الأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة، وأجزاء تخفيف الرفع لطائرات “إيرباص A330″، وهو تقدير رفيع يعزز مكانتها المؤثرة، ويرسخ موقعها ضمن المقدمة في مجال صناعة الطيران الفضاء عالمياً.

وتعاونت “ستراتا” مع “لوفتهانزا تكنيك” الشرق الأوسط، لتوفير حلول صيانة وإصلاح وتجديد مبتكرة، في شراكة تنسجم مع إستراتيجية “ستراتا” لتقديم خدمات طيران شاملة وحديثة وعلى نطاق أوسع.