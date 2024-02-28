أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى أن تصبح مركزاً عالمياً رئيسياً لإنتاج وتصنيع المعادن.



وكشف خلال مشاركته في جلسة بعنوان “المعادن العالمية، التعدين والمعادن الحرجة” في مؤتمر المعادن الحرجة المنعقد في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، أن المملكة تقع في جزء من العالم يعتبر “المنطقة الكبرى” بسبب ثرائها بالموارد، وهذه المنطقة تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا وتمثل 41٪ من دول العالم.

كما تمتلك حصة كبيرة من الاحتياطيات والموارد الأساسية العالمية، بما في ذلك 89٪ من بلاتين العالم، و80٪ من فوسفات العالم، و62٪ من المنغنيز العالمي، و58٪ من كوبالت العالم، و29٪ من اليورانيوم العالمي.



وأضاف، لكن المنطقة تجذب أقل من 20٪ من الاستثمار الدولي في استكشاف المعادن، وحوالي 75٪ من الاستثمارات تذهب إلى 10 دول فقط، ولا تنتمي إحداها للمنطقة الكبرى؛ لذلك يهدف منتدى المعادن المستقبلي الذي أنشأناه قبل ثلاث سنوات إلى تغيير هذا الواقع من خلال بناء القدرات الإقليمية من خلال تدريب الشباب، وخلق مراكز التميز، واستخدام تكنولوجيا جديدة.



وقال أن المملكة اتخذت مجموعة من الخطوات الجادة لتطوير قطاع التعدين وتشمل هذه الخطوات تنفيذ مبادرات لخلق بيئة ملائمة لتطوير القطاع، وإصدار قانون الاستثمار التعديني لتسهيل الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية.



ولفت “المديفر” إلى أن القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المملكة تبلغ 2.5 تريليون دولار، وهناك العديد من الأسباب المقنعة التي تجعل المملكة مكاناً مثالياً للتصرف كمتكامل للمنطقة الكبرى -80 دولة- لدعم إنشاء سلاسل قيم معدنية متينة، ومن هذه الأسباب تمتع المملكة بموقع استراتيجي، متصل بثلاث قارات، وامتلاكها بنية تحتية عالمية المستوى مع ثلاث مدن صناعية مخصصة للصناعات المعدنية، ووقوعها في المرتبة الأولى من حيث الاتصال العالمي بالطرق.



معالي نائب وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر يشارك في جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للتعدين والمعادن الحرجة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية. pic.twitter.com/9nnAa0uAXw — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) February 28, 2024