سبكيم السعودية ترسي عقوداً بـ 701 مليون ريال

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) السعودية، في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم، عن ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء لغرض توسعة مصنع خلات فينيل الإيثلين التابع للشركة العالمية للبوليمرات (ضمن الشركات التابعة لسبكيم) على شركتي “إس جي سي المحدودة” و”إس جي سي أريبيا” بتكلفة بلغت 187 مليون دولار (701 مليون ريال).

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإضافية للمصنع 70 ألف طن، وسوف تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية بعد التوسعة نحو 290 ألف طن سنوياً، وتبلغ مدة العقد 40 شهراً.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي على نتائجها بعد اكتمال المشروع بحلول الربع الرابع من عام 2027.

ويستخدم منتج خلات فينيل الإيثلين – عالي الدرجة – في صناعات متعددة تشمل تصنيع مستوعبات خلايا توليد الطاقة الشمسية، المواد اللاصقة المذابة حراريا و غيرها من الاستخدامات الأخرى.

وكانت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أعلنت في 24 كانون الأول / ديسمبر الماضي عن ترسية عقد أعمال الهندسة والتوريد والتوسعة بقيمة 500 مليون دولار على شركة (SGC – eTEC) .

ويهدف العقد لزيادة إنتاج مصنع تكسير الإيثلين في الشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثيلين، أحد المشاريع المشتركة لشركة التصنيع والصحراء للأوليفينات، والتي تمتلكها شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 32.55%.

وتوقعت “سبكيم” اكتمال المشروع والبدء بالإنتاج في النصف الأول من العام 2026، بزيادة إنتاج الأوليفينات في مصنع تكسير الإيثلين بنسبة تقديرية 18%.