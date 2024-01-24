زيادة نسبة الاستثمار في قطاع مواد البناء بالسعودية خلال 2023

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن إصدار 183 ترخيصًا في قطاع مواد البناء خلال عام 2023، وذلك بنمو نسبته 39% مقارنة بالعام السابق.



جاء هذا الإعلان وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.



وفي تفاصيل الاستثمار، أظهر التقرير أن حجم الاستثمار في قطاع مواد البناء بلغ 336 مليار ريال خلال عام 2023، بارتفاع طفيف نسبته 1% مقارنة بالعام السابق، حيث وصل الاستثمار إلى 333 مليار ريال في عام 2022.



وفيما يتعلق بعدد المصانع في هذا القطاع، ارتفعت الأرقام بنسبة 6% حيث وصلت إلى 2065 مصنعًا خلال عام 2023، مقارنة بـ1955 مصنعًا في عام 2022.



وعلى صعيد العمالة، أشار التقرير إلى زيادة نسبتها بنسبة 8% حيث بلغ عدد العمال 144745 عاملاً في قطاع مواد البناء حتى نهاية نوفمبر 2023، مقارنة بـ134075 عاملاً في عام 2022.

ومن الملفت أيضًا زيادة نسبة العمالة السعودية في القطاع بنسبة 17%.



وفي سياق آخر، أوضح أن عدد مصانع مواد البناء المنشأة داخل المدن الصناعية ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 483 مصنعًا في عام 2023، بينما ارتفع عدد المصانع المنشأة خارج المدن الصناعية بنسبة 5% ليبلغ 1582 مصنعًا في العام نفسه.



و يُشير التقرير إلى أهمية تلك الزيادة في النشاط الاقتصادي لقطاع مواد البناء، وكيف تعكس هذه الأرقام الاستمرار في دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي في المملكة العربية السعودية.

بيان صحفي | وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تصدر 183 ترخيصاً في قطاع مواد البناء خلال عام 2023 pic.twitter.com/vwwSOhDaew — جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) January 24, 2024