زيادة قياسية في صادرات الإمارات الصناعية

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على أن الوزارة أطلقت منذ تأسيسها المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية.

وقال الجابر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” إن الممكّنات التي تبنتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل أحد أهم عناصر دعم نمو واستدامة الأعمال وتقليل العبء المالي والمخاطر على الشركات الصناعية.

وعدد الجابر أهم الانجازات التي حققتها الوزارة وهي:

زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي: 49% زيادة في 3 سنوات. من 132 مليار درهم في عام 2020 إلى 197 مليار درهم في عام 2023.

نمو الصادرات الصناعية: 60% زيادة في 3 سنوات. من 117 مليار درهم في عام 2020 إلى 187 مليار درهم في عام 2023.

زيادة الإنتاجية الصناعية: 18% زيادة في 3 سنوات.

تقدم الإمارات في مؤشر الأداء الصناعي الصادر عن منظمة اليونيدو: 7 مراكز منذ عام 2020. المرتبة 29 عالمياً والأولى إقليمياً.



كما عدد المبادرات والبرامج الاستراتيجية:

برنامج المحتوى الوطني: إعادة توجيه 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني. توظيف 16 ألف إماراتي في القطاع الخاص.

تعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى: تأسيس أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الجلارجين. تدشين صناعات جديدة مثل مصنع لإنتاج اللحوم المُصنّعة. توفير فرص شراء محلية لإنتاج المستلزمات الطبية، والألواح الشمسية، وكابلات الألياف الضوئية. نمو في إحلال الواردات بقيمة 9.3 مليار درهم.

تعزيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة: صادراتنا الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في عام 2020 إلى 3.5 مليار درهم في عام 2023. تقدم الإمارات 5 مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التكنولوجيا الرائدة.

الحلول التمويلية والحزم والممكّنات والإعفاءات: توفير 5.3 مليار درهم حلول تمويلية مرنة للقطاع الصناعي خلال عام 2023.



وتحدث عن الخطط المستقبلية لتعزيز القطاع الصناعي ومنها:

الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع ال300 مليار”.

تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية القطاع الصناعي.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي.

التركيز على صناعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد.

تعزيز الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصناعي.