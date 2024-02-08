ربط المدن الصناعية السعودية بشبكة القطارات

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف عن خطة لربط المدن الصناعية بشبكة القطارات، وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية وفتح مسارات جديدة للتجارة والتصدير.



تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.



ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، حيث ستتيح هذه البنية التحتية الحديثة للشركات الصناعية إمكانية الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.



ومن المعروف أن التكلفة المرتبطة بالنقل تعتبر عاملاً حاسماً في تحديد تكلفة المنتجات وتأثيرها على التنافسية، وبالتالي فإن استخدام وسائل النقل الحديثة والفعالة يمكن أن يسهم في تحسين هذه الوضعية بشكل كبير.



وتتجه المملكة بوضوح نحو استغلال البنية التحتية الحديثة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات، وهو ما يعكس التزامها بتعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.



من جانبه، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أهمية برنامج “ندلب” الذي يهدف إلى تعظيم الفائدة المتحققة من القطاعات الأربعة: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن هذا البرنامج يعتمد على التكامل بين هذه القطاعات كمفتاح أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

يشار إلى أن مذكرتي التفاهم بين “مدن” و”سار” تهدف إلى الاستفادة من الإمكانات التكاملية والخبرات المشتركة في عدد من مجالات التعاون، تتضمن: ربط المنطقة اللوجستية الجديدة البالغ مساحتها مليون متر مربع، والمقرر إنشاؤها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكتي قطارات الشمال والشرق؛ مما سيتيح الوصول إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الرياض الجاف وموانئ الجبيل ورأس الخير؛ لتمكين سلاسل إمداد القطاع الصناعي بالمنطقتين الوسطى والشرقية، وتسهيل نفاذ المنتجات للأسواق محليًا وإقليميًا وعالميًا.

كما اشتملت على وضع أطر للشراكة بين الطرفين لإنشاء “مدن” لمحطة نقل ركاب في مدينة سدير للصناعة والأعمال لترتبط بشبكة قطار الشمال؛ بهدف مواءمة الحراك الاستثماري والتنموي في المدينة الصناعية، ورفع معدلات الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب، وتمكين الوصول إلى وجهات جديدة.



من المتوقع أن تترتب على هذه الخطوة الإيجابية تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.



ومع توجه المملكة نحو تنويع الاقتصاد والاعتماد على القطاع الصناعي كمحرك للنمو، يأتي ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات كخطوة استراتيجية حاسمة في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز مكانة السعودية على الساحة الدولية كمركز لوجستي رائد ومحور للتجارة والتصدير.

معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريّف في جولة تفقدية على عدد من المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. pic.twitter.com/XsuPrCZQW1 — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) February 7, 2024