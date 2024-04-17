“دوكاب” الإماراتية تتوسع إلى 20 دولة جديدة

أعلنت شركة دبي للكابلات “دوكاب“، الشركة الرائدة في قطاع تصنيع الكابلات العالمي، مؤخراً عن توسعها الاستراتيجي في 20 سوقاً إضافية، ليصل تواجدها الجغرافي إلى 75 دولة.

تنتج شركة “دوكاب”، 85 ألف كابل مختلف سنويا، تقدمها للطاقة النووية، والصناعات البحرية، والنفط، والغاز، ويذهب 60% من إنتاجها نحو التصدير.

“دوكاب” تساهم في تنفيذ أكثر من 5 آلاف مشروع

وبفضل تاريخها الغني الممتد على مدار 44 عامًا، كانت شركة دبي للكابلات، في طليعة الابتكار والجودة في الصناعة، حيث ساهمت في أكثر من 5 آلاف مشروع وشراكة ناجحة في مناطق متنوعة بما في ذلك الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا، وأوروبا، والأمريكتين.

وأعرب محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة “دوكاب“، عن حماسه إزاء مرحلة النمو الكبيرة هذه.. وقال: “يمثل توسعنا في أسواق جديدة علامة بارزة في رحلتنا، ويسلط الضوء على طموحنا للنمو والتزامنا بأن نكون في طليعة توفير حلول وخدمات الطاقة عالية الجودة”.

Ducab’s expansion into 75 countries signifies a major milestone, showcasing its ambition to grow and reaffirming its position as a global powerhouse in energy solutions. #Ducab pic.twitter.com/SlvQOh8Qtt — Dubai Cable Company – Ducab (@Ducabofficial) April 15, 2024

وأضاف المطوع :” نحن نمكن العالم من الاستفادة من إمكانات البلاد، والابتكار الصناعي، وحلول الطاقة المستدامة، التي هي شهادة على التزامنا بالابتكار والجودة والاستدامة، والتي كانت أساس عملياتنا لأكثر من أربعة عقود”، بحسب بيان لمكتب دبي الإعلامي.

منتجات “دوكاب” الإماراتية تساهم في مجموعة صناعات

وتقدم منتجات شركة دبي للكابلات، حلولًا مخصصة لمجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الطاقة النووية، والبحرية والنفط والغاز، مما يلبي احتياجات كل قطاع بشكل فعّال.

وتلتزم الشركة، في جميع المنتجات بالمعايير الدولية الأكثر صرامة، مما يضمن الموثوقية والسلامة.

علاوة على ذلك، لا تركز شركة دبي للكابلات، على توسيع نطاق وصولها إلى السوق فحسب، بل تستثمر أيضًا بعمق في البحث والتطوير لحلول طاقة جديدة وأكثر كفاءة.

شركة دبي للكابلات تركز على قطاع الطاقة المتجددة

ويبرز قطاع الطاقة المتجددة على وجه الخصوص كمجال واعد لحلول الكابلات المبتكرة التي تقدمها “دوكاب”.

وهذا الالتزام بالبحث والتطوير يعزز مكانة شركة دبي للكابلات، كشركة رائدة في الصناعة، مكرسة لتطوير حلول الطاقة المستدامة للعملاء العالميين.

ومن خلال دخول أسواق جديدة ومواصلة تطوير الحلول المتطورة لصناعة دائمة التطور، تستعد شركة دبي للكابلات، لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع تصنيع الكابلات الدولي.