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حوافز سعودية بقيمة 7 ملايين ريال لدعم استكشاف القطاع التعديني

سلسلة من التسهيلات المالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، بقيمة تصل إلى 685 مليون ريال (182 مليون دولار)

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز الهادفة إلى دعم الاستثمار في قطاع التعدين، وتحفيز الشركات والمستثمرين على اكتشاف الموارد المعدنية في المملكة.

تشمل الحزمة الجديدة سلسلة من التسهيلات المالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، بقيمة تصل إلى 685 مليون ريال (182 مليون دولار).

وتهدف هذه الحوافز إلى تقليل المخاطر التي تواجه شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تعزيز الأولوية للمستثمرين في هذا القطاع، مع التأكيد على رعاية المواهب والخبرات المحلية في مجال التعدين.

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وأوضحت الوزارة أن الحزمة الجديدة تشمل أيضاً دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف صادرة لأقل من 5 سنوات، حيث يصل دعم كل رخصة إلى 570 ألف ريال كحد أقصى، مع إمكانية الحصول على حق الدعم لغاية 15 رخصة وفقاً للشروط والأحكام المحددة.

وتدعو الوزارة جميع الشركات والمستثمرين المهتمين للاستفادة من هذه الفرصة للدخول على منصة تعدين للتعرف على تفاصيل الحزمة وكيفية التقديم للاستفادة منها.

من المتوقع أن تساهم هذه الحزمة الجديدة بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين في المملكة، مما يعزيز دورها كلاعب رئيسي في السوق العالمية للمعادن، ومع استمرار التحفيزات والدعم الحكومي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...