أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز الهادفة إلى دعم الاستثمار في قطاع التعدين، وتحفيز الشركات والمستثمرين على اكتشاف الموارد المعدنية في المملكة.



تشمل الحزمة الجديدة سلسلة من التسهيلات المالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، بقيمة تصل إلى 685 مليون ريال (182 مليون دولار).



وتهدف هذه الحوافز إلى تقليل المخاطر التي تواجه شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تعزيز الأولوية للمستثمرين في هذا القطاع، مع التأكيد على رعاية المواهب والخبرات المحلية في مجال التعدين.

وأوضحت الوزارة أن الحزمة الجديدة تشمل أيضاً دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف صادرة لأقل من 5 سنوات، حيث يصل دعم كل رخصة إلى 570 ألف ريال كحد أقصى، مع إمكانية الحصول على حق الدعم لغاية 15 رخصة وفقاً للشروط والأحكام المحددة.



وتدعو الوزارة جميع الشركات والمستثمرين المهتمين للاستفادة من هذه الفرصة للدخول على منصة تعدين للتعرف على تفاصيل الحزمة وكيفية التقديم للاستفادة منها.



من المتوقع أن تساهم هذه الحزمة الجديدة بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين في المملكة، مما يعزيز دورها كلاعب رئيسي في السوق العالمية للمعادن، ومع استمرار التحفيزات والدعم الحكومي.

بيان صحفي | وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية: ارتفاع نسب نمو الرخص التعدينية منذ صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد pic.twitter.com/YwuXcFi5XC — جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) March 18, 2024