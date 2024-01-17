

أعلنت شركة “حديد الإمارات أركان“، وهي إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن توقيعها عقدًا استراتيجيًا مدته 5 سنوات بقيمة تقدر بحوالي 2 مليار دولار مع شركة حديد البحرين.

و تم توقيع هذا العقد خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في مملكة البحرين.



ويأتي هذا الاتفاق كخطوة هامة لتعزيز التعاون الحالي بين الشركتين، حيث يعد هذا العقد الذي يغطي فترة خمس سنوات تعبيرًا عن التزام كل من “حديد الإمارات أركان” و”حديد البحرين” بتعزيز النمو في صناعة الحديد والصلب.



وفي تصريح للصحافة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “حديد الإمارات أركان”: “تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية مع حديد البحرين خطوة رئيسية نحو تعزيز النمو الصناعي، وتحقيق سلسلة توريد مستقرة لتعزيز إمكانيات تصنيع منتجات الصلب عالية الجودة.”



وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الشركتين، وقد تضاعف هذا التعاون بمعدل 16 مرة منذ عام 2009، مما يبرز التطور الإيجابي في العلاقات بين الشركتين.





من جهته، أكد ديليب جورج، الرئيس التنفيذي لشركة حديد البحرين، أن هذا التعاون يعكس رؤية قوية مشتركة للنمو والتعاون المشترك، مُضيفًا: “نحن فخورون بأن نلعب دورًا مهمًا في دعم مبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة في إطار الشراكة الصناعية، وذلك لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة.”



تعتبر هذه الخطوة جزءًا من المبادرة التعاونية التي تضم دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين والمغرب، وتُعَدُ علامة بارزة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول. وتعزز هذه الشراكة الاستراتيجية بين “حديد الإمارات أركان” و”حديد البحرين” التكامل في الموارد والقدرات والخبرات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة.

